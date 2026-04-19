Türkiye’den batarya hamlesi: 140 milyar dolarlık pazarda stratejik adım

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, lityum-iyon batarya teknolojilerini "stratejik ürün" kapsamına aldı. Elektrikli araç satışlarının hızla arttığı ve pazarın 140 milyar dolara yaklaştığı bir dönemde gelen bu kararın Türkiye’nin üretim üssü olma hedefini desteklemesi bekleniyor.

Türkiye, küresel enerji dönüşümünün en kritik halkası olan batarya teknolojilerinde vites yükseltiyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni tebliğ ile "Kritik Hammadde Listesi" tanımı genişletilerek lityum-iyon batarya teknolojileri stratejik ürün kapsamına dahil edildi. Bu hamleyle batarya üretimi ve Ar-Ge süreçlerinde finansman ve onay mekanizmalarının hızlanması hedefleniyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇ SATIŞLARINDA ARTIŞ

Jeopolitik gerilimlerin enerji fiyatlarında meydana getirdiği oynaklık tüketicileri fosil yakıtlardan alternatif enerji çözümlerine yönlendirirken, elektrikli araç pazarını da büyütüyor. Benchmark Mineral Intelligence verilerine göre, dünya genelinde Mart ayında 1,75 milyon elektrikli araç satıldı. Satışlarda önceki aylara göre dikkat çekici bir artış yaşanırken, Avrupa pazarı büyümede önemli rol üstlendi.

BÖLGESEL ÜRETİM ÜSSÜ HEDEFİ

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, alınan kararın Türkiye'nin bölgesel bir üretim üssü olma stratejisi açısından kritik olduğunu vurguladı. Avdagiç, Avrupa'nın Asyalı üreticilere alternatif aradığı bir dönemde konjonktürün Türkiye lehine geliştiğini belirterek şunları kaydetti:

"Lityum-iyon bataryalar ulaşım, savunma, enerji ve sağlık gibi dört kritik sektörün kalbinde yer alıyor. Bu düzenleme, elektrikli araç yatırımlarında yatırım iştahını artırabilir ve yerli üretimle birlikte doğrudan yabancı yatırımları destekleyebilir."

HEDEF 140 MİLYAR DOLARLIK PAZAR

Küresel lityum-iyon batarya pazarının 2026 yılı itibarıyla 130-140 milyar dolar seviyesine ulaşması bekleniyor. HIT-30 programı kapsamında hedeflenen 80 gigavat saatlik batarya kapasitesinin küresel pazarın yaklaşık yüzde 7'sine karşılık gelebileceğine dikkat çeken Avdagiç, Türkiye'nin lityum hammadde ihtiyacını yerli üretimle karşılama noktasında da çalışmalar yürüttüğünü ifade etti.

STRATEJİK ÖNEMİ ARTIYOR

Yeni düzenleme sadece otomotiv sektörünü değil rüzgar ve güneş enerjisi santrallerinin depolama kapasitelerini de güçlendirmeyi hedefliyor. Batarya teknolojilerinin ekonomik ve stratejik öneminin arttığı bu dönemde, Türkiye'nin attığı bu adımın yerli üretim kapasitesine katkı sağlaması bekleniyor.