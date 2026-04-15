Elektrikli skuter üretimine yerlilik şartı: Kurallar yeniden yazıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, elektrikli skuterlerin üretimine dair yerlilik kriterlerini belirleyen yeni tebliği yayımladı. 15 Nisan 2026 tarihli Resmi Gazete’de yer alan karara göre, yollarda hizmet verecek elektrikli skuterlerin 1 Temmuz 2026’dan itibaren sisteme işlenebilmesi için belirli yerlilik şartlarını sağlaması ve TSE tarafından belgelendirilmesi gerekecek.

Türkiye'de mikro hareketlilik araçlarının yaygınlaşmasıyla birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, sektördeki yerlilik oranını artırmak için düğmeye bastı.

15 Nisan 2026 Çarşamba günü Resmi Gazete'de yayımlanan yeni tebliğle birlikte bir elektrikli skuterin "yerli üretici belgesi" alabilmesi için bataryadan şasiye, yazılımdan ana karta kadar pek çok aksamda yerlilik şartı aranacak.

3 GRUPTA 7 KRİTİK AKSAM

TSE tarafından yapılacak incelemeler, elektrikli skuter bileşenlerini üç ana gruba ayırıyor. Belge alabilmek için şu koşullardan birinin sağlanması zorunlu olacak:

1. Grup (Batarya ve Şasi): Eğer her iki parça da yerliyse doğrudan belge verilecek. Sadece biri yerliyse diğer gruplardan destek gerekecek.

2. Grup (Motor): Motor yerli ise 1. gruptan bir parçanın yerli olması yeterli olacak.

3. Grup (Yazılım, IoT, Ana Kart, Fren): Motor yerli değilse bu gruptaki 4 aksamdan en az ikisinin yerli olması şart koşulacak.

1 TEMMUZ 2026'DAN İTİBAREN ZORUNLU

Tebliğ, yetki belgesi sahiplerinin hizmet verecekleri elektrikli skuterlerin sisteme işlenebilmesi için 1 Temmuz 2026 tarihini milat olarak belirledi.

Bu tarihten itibaren yerlilik şartını sağlamayan yeni cihazlar sisteme kaydedilemeyecek. TSE, başvuruları 20 iş günü içinde sonuçlandıracak ve düzenlenen belgeler 1 yıl geçerli olacak.

BATARYADA "HÜCRE" ŞARTI

Düzenlemede dikkat çeken en önemli detaylardan biri batarya kısmında yer aldı. Bataryanın yerli kabul edilebilmesi için sadece montajın değil batarya hücresinin de yerli olması koşulu getirildi.

Ayrıca cihazların konumunu ve durumunu merkeze ileten IoT cihazları ve gömülü yazılımlar da yerlilik değerlendirmesine dahil edildi.

DENETİM VE İPTAL YETKİSİ TSE'DE

TSE, sadece evrak üzerinden değil üretim yerlerinde de inceleme yapabilecek. Şikayet üzerine veya re'sen yapılacak denetimlerde gerçeğe aykırı beyan tespit edilirse belgeler iptal edilecek ve durum Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bildirilecek.