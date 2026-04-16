Türkiye’nin Şubat ayı enerji karnesi belli oldu. EPDK tarafından paylaşılan veriler, dışa bağımlılığın azaldığını ve yerli üretimin vites yükselttiğini ortaya koydu. Hem petrolde hem de doğal gazda ithalat rakamları gerilerken, rafinerilerdeki üretim artışı dikkat çekti. Öte yandan yurt içinde benzin satışları rekor seviyeleri gördü.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Şubat 2026 dönemine ait petrol ve doğal gaz sektörü raporlarını kamuoyuyla paylaştı. Türkiye'nin enerji stratejisinde meyvelerini vermeye başlayan tasarruf ve üretim odaklı politikalar, dış ticaret verilerine pozitif yansıdı. Şubatta hem petrol hem de doğal gaz ithalatında yıllık bazda önemli düşüşler kaydedildi.

ENERJİ İTHALATINDA "RUSYA-ABD" DENGESİ

Doğal gaz ithalatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 19,34 gibi keskin bir düşüşle 5,2 milyar metreküpe geriledi. Boru hatlarından gelen gazda Rusya liderliğini korurken, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tarafında ise ABD en büyük tedarikçi olarak kayıtlara geçti. Petrol tarafında ise ithalat yüzde 1,84 azalmasına rağmen, ham petrol girişindeki yüzde 14,08'lik artış yerli işleme kapasitesinin güçlendiğine işaret etti.

Petrol ve doğal gazda yerli üretim artıyor (Foto: AA)

ŞUBAT 2026 ENERJİ DEĞİŞİM TABLOSU

Veri Başlığı Değişim Oranı Durum Doğal Gaz İthalatı %19,34 Azalış Pozitif Rafineri Üretimi %2,80 Artış Pozitif Benzin Satışları %17,73 Artış Rekor Havacılık Yakıtı İhracatı %30,07 Artış Rekor

YERLİ ÜRETİM VE İHRACAT ŞAHLANDI

İthalat rakamları düşerken Türkiye'nin kendi rafinerilerindeki üretim çarkları hızlandı. Toplam rafineri ürünleri üretimi yüzde 2,80 artarak enerji arz güvenliğine katkı sağladı. Özellikle havacılık yakıtları tarafında Türkiye tam bir merkez (hub) olma yolunda ilerliyor. Bu kalemdeki ihracatın yüzde 30'un üzerinde artması, havacılık sektörünün küresel gücünü bir kez daha teyit etti.

YURT İÇİNDE BENZİN SATIŞLARI PATLADI

Sanayi ve konutlardaki tüketim dengelenirken, ulaşım tarafında hareketli bir ay yaşandı. Yurt içi benzin satışları, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 17,73 gibi rekor bir artışla 417 bin 803 tona ulaştı. Konutlardaki doğal gaz tüketimi ise soğuk havaların etkisiyle 4 milyar metreküp barajını aşarak toplam tüketimin yarısından fazlasını oluşturdu.