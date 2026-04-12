Günde 63 bin varil petrol üretiliyor! 10 gün içinde yeniden devreye alınacak

İran, hasar gören Lavan Petrol Rafinerisi’nin 10 gün içinde yeniden devreye alınacağını açıkladı. Tesisin günlük 63 bin varil üretim kapasitesi bulunuyor.

ABD ve İsrail saldırılarında hasar gören Basra Körfezi'ndeki Lavan Adası'nda bulunan petrol rafinerisine dair İran'dan yeni bir açıklama yapıldı. Yetkililer, tesisin kısa sürede yeniden faaliyete geçeceğini ve kapasitesini büyük ölçüde toparlayacağını bildirdi.

10 GÜN İÇİNDE YENİDEN DEVREYE ALINACAK

İran basınına yansıyan bilgilere göre, Petrol Bakan Yardımcısı ve İran Petrol Ürünleri Dağıtım Şirketi İcra Direktörü Muhammed Sadık Azimifer, saldırılarda zarar gören Lavan Petrol Rafinerisi'nin son durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Azimifer, rafinerinin önümüzdeki 10 gün içinde yeniden faaliyete geçmesinin planlandığını belirtti. Tesisin kademeli olarak üretime döneceğini ifade eden yetkili, toparlanma sürecinin hızlı ilerleyeceğini kaydetti.

2 AYDA KAPASİTENİN YÜZDE 70-80'İNE ULAŞACAK

İranlı yetkili, rafinerinin yaklaşık 2 ay içerisinde savaş öncesi üretim kapasitesinin yüzde 70 ila 80 seviyesine ulaşacağını açıkladı. Bu sürecin teknik onarım ve yeniden yapılandırma çalışmalarına bağlı olarak yürütüldüğü belirtildi.

Rafineri, günde yaklaşık 55.000 ile 63.000 varil ham petrol işleme kapasitesine sahip olup İran'ın küçük-orta ölçekli rafinerileri arasında yer alıyor.

Basra Körfezi'nde yer alan Lavan Adası'ndaki rafineri, İran ile ABD arasında sağlanan ateşkese rağmen 8 Nisan'da saldırıya uğramıştı. Saldırı sonucunda tesiste patlama meydana geldiği belirtilmişti.