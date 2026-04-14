İnternet ve mobil şikayetlerinde rekor artış: 268 bin başvuru yapıldı, faturalar öne çıkıyor

Türkiye’de bilişim teknolojilerine yönelik şikayetler artış gösterdi. BTK’nın son raporuna göre şikayet sayısı 268 bini aşarken, internette bağlantı kalitesi, mobilde ise “cayma bedeli” en çok şikayet edilen konular arasında yer aldı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yayımlanan Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü Raporu, dijital hizmetlere yönelik şikayetlerdeki artışı ortaya koydu.

2024 yılında 183 bin seviyesinde olan toplam şikayet sayısı, geçen yıl 268 bin 94'e yükseldi.

ZİRVEDE İNTERNET SERVİS SAĞLAYICILARI VAR

Kullanıcıların en çok şikayet ettiği alan 124 bin 228 başvuru ile internet servis sağlayıcıları oldu.

Mobil iletişim sektörü ise 119 bin 607 şikayetle ikinci sırada yer aldı.

Uydu platformları (11.442), sabit telefon (10.811) ve Kablo TV (2.006) diğer başlıklar oldu.

HANGİ SEKTÖRDE NEYDEN ŞİKAYET EDİLİYOR?

• İnternet hizmetleri: "Bağlantı ve hizmet kalitesi"

• Mobil iletişim: "Taahhüt, cezai şart ve cayma bedeli"

• Uydu platformları: "Faturalandırma"

• Sabit telefon: "Abonelik işlemleri"

• Kablo TV: "Bağlantı ve hizmet kalitesi"

BTK'DAN "ONLINE ŞİKAYET" HATIRLATMASI

Vatandaşlar, operatörlerle çözemedikleri sorunları BTK Online Tüketici Şikayet Sistemi üzerinden kuruma iletebiliyor.

Başvurular, kurumun denetim süreçlerinde bu alanlara yönelik incelemeleri de artırıyor.