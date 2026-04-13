Mesajlaşmada yeni lider belli oldu: Türkiye’nin sosyal medya alışkanlıkları değişiyor

BTK'nın 2026 verileri Türkiye'de sosyal medya kullanım alışkanlıklarının değiştiğini ortaya koydu. YouTube toplam trafiğin yaklaşık yarısını oluştururken, mesajlaşmada Instagram öne çıktı.

Türkiye'deki sosyal medya kullanıcılarının dijital röntgeni çekildi ve sonuçlar alışılmışın çok ötesinde. BTK'nın yayımladığı son veriler, sadece ne kadar internet tükettiğimizi değil vaktimizi hangi uygulamalarda nasıl harcadığımızı da ezber bozan detaylarla ortaya koydu. İnternet dünyasındaki yeni "efendiler" ve liderliği kaptırmayan devler kullanıcı alışkanlıklarındaki keskin değişimi simgeliyor.

ZİRVEDEKİ DEV DEĞİŞMEDİ

Türkiye'de toplam internet trafiğinin neredeyse yarısı tek bir platformun kontrolünde. Kullanıcıların yüzde 44,3'ü vaktini YouTube'da geçirerek platformu açık ara şampiyon yaptı.

YouTube'u yüzde 17 ile Instagram takip ederken, TikTok yüzde 4,7 ile üçüncü sıraya yerleşti. Sadece tüketimde değil içerik üretiminde de YouTube yüzde 59,6'lık devasa payıyla rakiplerine nefes aldırmıyor.

MESAJLAŞMADA INSTAGRAM EZBER BOZDU

Haberin en şaşırtıcı verisi mesajlaşma alışkanlıklarında saklı. Klasik anlık mesajlaşma denince akla gelen WhatsApp, genel mesajlaşma trafiğinde yüzde 10,9 ile üçüncü sıraya geriledi. Bu kategorinin yeni lideri yüzde 64,1 gibi sarsıcı bir oranla Instagram oldu.

Facebook ise yüzde 15,2 ile ikinciliğini korudu. Görünüşe göre Türkiye, sadece fotoğraf paylaşmak için değil sohbet etmek için de artık Instagram'ı ana üs olarak kullanıyor.

SESLİ İLETİŞİM VE OYUNUN KRALLARI

İnternet üzerinden sesli görüşme (VOIP) dendiğinde ise WhatsApp ağırlığını hissettiriyor. Yüzde 55,9'luk payla lider olan uygulamayı Facebook ve FaceTime izliyor.

Oyun dünyasında ise PC oyuncularının kalesi Steam yüzde 35,6 ile zirveyi kimseye bırakmadı. Konsol tarafında PlayStation yüzde 21,9 ile güçlü bir takip sergilerken, Epic Games ve Xbox listenin devamında yer aldı.

Bu tablo, yüksek boyutlu video tüketimi ve dosya indirme/yükleme işlemlerinde fiber ve sabit altyapının halihazırda birincil tercih olduğunu kanıtlıyor.

AKIŞLI MEDYA İNTERNETİ ESİR ALDI

İnternet trafiğinin kategorilere göre dağılımında "akışlı medya" (video, ses, anlık içerik) yüzde 65,8 ile pastanın en büyük dilimine sahip. Bu veri, dijital dünyada artık durağan içeriklerin yerini tamamen dinamik, anlık ve görsel odaklı bir tüketim modeline bıraktığını, Türkiye'nin dijital enerjisinin büyük kısmını videolara harcadığını net bir şekilde belgeliyor.

