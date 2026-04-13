Mesajlaşmada yeni lider belli oldu: Türkiye’nin sosyal medya alışkanlıkları değişiyor

Giriş Tarihi: 13 Nisan 2026 16:55 ahaber.com.tr Haber Merkezi

BTK'nın 2026 verileri Türkiye'de sosyal medya kullanım alışkanlıklarının değiştiğini ortaya koydu. YouTube toplam trafiğin yaklaşık yarısını oluştururken, mesajlaşmada Instagram öne çıktı.

Türkiye'deki sosyal medya kullanıcılarının dijital röntgeni çekildi ve sonuçlar alışılmışın çok ötesinde. BTK'nın yayımladığı son veriler, sadece ne kadar internet tükettiğimizi değil vaktimizi hangi uygulamalarda nasıl harcadığımızı da ezber bozan detaylarla ortaya koydu. İnternet dünyasındaki yeni "efendiler" ve liderliği kaptırmayan devler kullanıcı alışkanlıklarındaki keskin değişimi simgeliyor.

ZİRVEDEKİ DEV DEĞİŞMEDİ Türkiye'de toplam internet trafiğinin neredeyse yarısı tek bir platformun kontrolünde. Kullanıcıların yüzde 44,3'ü vaktini YouTube'da geçirerek platformu açık ara şampiyon yaptı.

YouTube'u yüzde 17 ile Instagram takip ederken, TikTok yüzde 4,7 ile üçüncü sıraya yerleşti. Sadece tüketimde değil içerik üretiminde de YouTube yüzde 59,6'lık devasa payıyla rakiplerine nefes aldırmıyor.

MESAJLAŞMADA INSTAGRAM EZBER BOZDU Haberin en şaşırtıcı verisi mesajlaşma alışkanlıklarında saklı. Klasik anlık mesajlaşma denince akla gelen WhatsApp, genel mesajlaşma trafiğinde yüzde 10,9 ile üçüncü sıraya geriledi. Bu kategorinin yeni lideri yüzde 64,1 gibi sarsıcı bir oranla Instagram oldu.