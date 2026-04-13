44 günde 22 milyar euroluk artış: AB’nin enerji faturası kabardı

Orta Doğu'daki gelişmelerin enerji maliyetlerini yükselttiğini belirten AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Çatışmanın başlamasından bu yana geçen 44 günde fosil yakıt ithalat faturamız 22 milyar euronun üzerinde arttı" dedi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, komisyon üyelerinin Orta Doğu'daki gelişmelerin AB ekonomisine etkileri konusunda yaptıkları toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Bölgede ateşkes ilan edildiğini ancak müzakerelerin şu anda tıkandığını ve sürecin nasıl ilerleyeceğinin belirsiz olduğunu belirten von der Leyen, yapılacak herhangi bir anlaşmanın İran'ın nükleer ve balistik füze programıyla ilgili endişeleri ve Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğini engelleyen eylemleri ele alması gerektiğini söyledi.

Von der Leyen, "Hürmüz Boğazı'nın halen kapalı olması büyük zarar vermektedir. Seyrüsefer özgürlüğünün yeniden sağlanması bizim için son derece önemlidir" dedi.

İsrail'in Lübnan'a yönelik devam eden saldırılarının bütün süreci raydan çıkarabileceğinden endişe duyduklarını ifade eden von der Leyen, Lübnan'a saldırılar sürerken Orta Doğu'da ya da Körfez'de istikrar sağlanamayacağını dile getirdi. Von der Leyen, "Bu nedenle tüm taraflara Lübnan'ın egemenliğine saygı göstermeleri ve tam bir ateşkes uygulamaları çağrısında bulunuyoruz" ifadesini kullandı.

AB'NİN ENERJİ FATURASI 22 MİLYAR EURONUN ÜZERİNDE ARTTI

Orta Doğu'daki gelişmelerin AB'nin enerji faturasını da çok yükselttiğine işaret eden von der Leyen, "Çatışmanın başlamasından bu yana geçen 44 günde fosil yakıt ithalat faturamız 22 milyar euronun üzerinde arttı" dedi.

Von der Leyen, enerji krizinin ekonomilerini de etkilediğini, bölgede çatışmalar hemen sona erse bile Basra Körfezi'nden enerji tedarikindeki aksaklıkların bir süre daha devam edebileceğini kaydetti.



AB üyesi ülkelerin liderlerinin gelecek hafta Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) toplanacağını belirten von der Leyen, liderlere sunacakları önlemler üzerinde çalıştıklarını anlattı.



Von der Leyen, üye ülkeler arasında güçlü koordinasyon sağlamanın önemine işaret ederek AB ülkelerinin enerji alanında 2022 yılındaki krizde de birlikte çalıştıklarını dile getirdi.

Üye ülkelerin aynı anda piyasaya girerek birbirleriyle rekabet etmelerini önlemek için gaz depo dolumunun AB genelinde koordinasyonunu incelediklerini ifade eden Von Der Leyen, "Mümkün olan en büyük etkiyi elde etmek için petrol stoklarının serbest bırakılmasını koordine edeceğiz" dedi.