Dev tur operatörleriyle stratejik buluşma! Yeni sezon masaya yatırıldı

Türkiye'nin turizmde güçlü konumunu koruduğu ana pazarlarda yürütülen çalışmalar, yeni sezon öncesinde daha da yoğunlaştı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Avrupa'nın önde gelen tur operatörlerinden Jet2 CEO'su Steve Heapy ve Dertour Grubu Almanya Global Sözleşme Direktörü Joachim Seip ile bir araya geldi.

Festival ve spor organizasyonlarıyla sezon uzatılıyor. (Fotoğraf: AA)



Bakan Ersoy'un Antalya ve İstanbul'da gerçekleştirdiği temaslar hem mevcut performansın değerlendirilmesi hem de önümüzdeki döneme ilişkin yol haritasının netleştirilmesi açısından dikkat çekti.

BAKAN ERSOY BULUŞMANIN AYRINTILARINI PAYLAŞTI



Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, görüşmeye ilişkin ayrıntıları sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu. Türkiye'nin bu iki güçlü operatörün portföyündeki konumunu daha da ileriye taşıyacak iş birliklerini kararlılıkla sürdürdüğünü vurgulayan Ersoy, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa'nın ve Birleşik Krallık'ın önde gelen tur operatörlerinden Jet2 CEO'su Steve Heapy ve Dertour Grubu Almanya Global Sözleşme Direktörü Joachim Seip ile bir araya geldik. Almanya ve İngiltere pazarlarında yürüttüğümüz iş birliklerini, 2026 yılı hedeflerimizi ve sezonun genel görünümünü kapsamlı şekilde değerlendirdik. Yılın ilk dönemine ilişkin rezervasyon eğilimleri, erken rezervasyon sürecindeki dalgalanmalar ve Paskalya döneminin etkileriyle birlikte sezonun geri kalanına yönelik talep görünümünü ele aldık. Jet2 ile yürüttüğümüz kampanyalar ve ilave aksiyonlar ile Dertour tarafında Almanya başta olmak üzere farklı pazarlarda hayata geçirilen çalışmaların etkilerini değerlendirdik. Türkiye'nin bu iki güçlü operatörün portföyündeki konumunu daha da ileri taşıyacak iş birliklerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz."

TALEP, REZERVASYON VE KAMPANYALAR MASADA

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un görüşmelerinde hem Almanya hem de İngiltere pazarında erken sezon verileri, rezervasyon dinamikleri ve talep eğilimleri ayrıntılı şekilde ele alındı. Mevcut kampanyaların etkisi, yeni dönem bütçe planlamaları ve pazara özel aksiyonlar kapsamlı biçimde değerlendirildi. Türkiye'nin her iki operatörün portföyündeki güçlü konumunu koruduğu vurgulanırken yeni iş birlikleri ve stratejik adımlarla bu konumun daha da ileri taşınması hedefleniyor.



ALMANYA'NIN UYARISI TÜRKİYE'NİN LEHİNE



Avrupa'nın en büyük turizm gruplarından biri olan Dertour Group ile yürütülen iş birlikleri, Almanya başta olmak üzere Orta ve Doğu Avrupa pazarlarını kapsayan geniş bir coğrafyada devam ediyor. Grup, Almanya'nın yanı sıra Avusturya, Çekya, Macaristan, Romanya ve Slovakya gibi pazarlarda Türkiye'ye önemli bir ziyaretçi akışı sağlıyor.