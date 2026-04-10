Antalya trafiğine nefes! Turizme dev destek: Altınkale kavşağı hizmete girdi

Turizmde çok yönlü bir strateji izlediklerini belirten Ersoy; pazar ve ürün çeşitliliği, turizm hareketinin ülke geneline yayılması, sezonun uzatılması, sağlık ve sürdürülebilirlik beklentilerinin karşılanması, tesis ve personel kalitesinin artırılması, altyapı yatırımları ile ulusal ve uluslararası paydaşlarla iş birliği başlıklarında çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.

"Türkiye olarak turizmde her yıl bir önceki yılın başarılarını aşmaya, rekorlarla yeni başarı hikâyeleri yazmaya devam ediyoruz. Bakanlık görevini yürüttüğümüz yaklaşık 8 yıllık süreçte turizm gelirlerimizi yüzde 109 oranında artırmayı başardık."

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizmde elde edilen büyümeye dikkat çekerek şunları söyledi:

REKOR ÜSTÜNE REKOR: ANTALYA 2025'TE 17 MİLYONU AŞTI

Antalya'nın turizm performansına ilişkin verileri de paylaşan Ersoy, 2025 yılında 17 milyon 123 bin turist ağırlanarak bir önceki yılın rekorunun aşıldığını belirtti.

Ersoy, Antalya'da doğa, sağlık, gastronomi, spor ve MICE turizmi başta olmak üzere farklı turizm alanlarının aktif hale getirildiğini, Kültür Yolu Festivali ile şehrin kültür-sanatının ulusal ve uluslararası vitrine taşındığını ifade etti.

Döşemealtı ilçesindeki arkeolojik çalışmalara da değinen Ersoy, Karain ve Kızılin mağaraları ile Termessos'taki kazıların bilimsel hassasiyetle sürdürüldüğünü söyledi. Bu alanların insanlık tarihine ışık tutan çok katmanlı yapısıyla büyük önem taşıdığını vurgulayan Ersoy, "Geleceğe Miras" vizyonu doğrultusunda bu değerlerin korunarak gün yüzüne çıkarıldığını ve uluslararası bilim dünyasına kazandırılmasının hedeflendiğini ifade etti.