Antalya trafiğine nefes! Turizme dev destek: Altınkale kavşağı hizmete girdi
Antalya’da ulaşım ve turizmde devrim niteliğinde bir adım daha atıldı. Döşemealtı ilçesinde yapımı tamamlanan Altınkale Farklı Seviyeli Kavşağı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun katıldığı görkemli bir törenle hizmete açıldı. Açılışta turizm sektörüne müjde veren Bakan Ersoy, sürdürülebilir büyümeyi destekleyecek 60 milyar liralık dev finansman paketini duyururken; Antalya’nın 2025 yılında 17 milyon turist sınırını aşarak tarihi bir rekor kırdığını ilan etti.
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yapımı tamamlanan Altınkale Farklı Seviyeli Kavşağı hizmete sunuldu.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya Valisi Hulusi Şahin, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu ile MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan'ın katılımıyla açılışı yapılan kavşak Antalya trafiğine nefes aldıracak.
Turizmde sürdürülebilir büyümeyi destekleyecek 60 milyar liralık finansman imkanını açılışta gündeme getiren Ersoy, ulaşım yatırımlarının turizme doğrudan katkı sağladığını belirterek son 8 yılda turizm gelirlerinde yüzde 109 artış sağlandığını, Antalya'nın ise rekor üstüne rekor kırdığını açıkladı.
SEKTÖRÜN NAKİT AKIŞINI GÜÇLÜ TUTMAYI HEDEFLİYORUZ
Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile tanıtım faaliyetlerinde dünya liderliği hedefi doğrultusunda hareket edildiğini dile getiren Ersoy, kriz yönetiminde ise hızlı ve doğrudan çözümler üretildiğini söyledi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı turizm finansman desteğini anlatan Bakan Ersoy konuşmasında şunları kaydetti:
"Hazine ve Maliye Bakanlığımızın kefalet desteğiyle KGF, İGE ve KFK üzerinden kullanılması planlanan 60 milyar lira kredi imkânı içeren bir Turizm Destek Paketi oluşturulmuştur. Bu destekle, turizm işletmelerinin finansmana erişimini kolaylaştırmayı, sektörümüzün nakit akışını güçlü tutmayı ve operasyonel verimliliği korumayı hedefliyoruz. Bu paket, turizmde sürdürülebilir büyümeyi desteklemeye yönelik atılmış stratejik bir adımdır."