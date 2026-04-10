Altında 7500 TL senaryosu! Yatırımcısı dikkat: 15 günlük süre başladı

Altında fırtına öncesi sessizlik. Orta Doğu’daki savaş ve küresel siyasi gelişmeler piyasaların yönünü belirliyor. Kapalıçarşı’da fiyatlar dalgalı seyrini sürdürürken, İslam Memiş altın için iki kritik senaryoya dikkat çekti. Ateşkes halinde yükseliş, çatışmaların sürmesi durumunda ise temkinli ve dalgalı bir piyasa öngörülüyor.

Küresel piyasalar Orta Doğu'daki sıcak gelişmelere ve ABD'den gelen açıklamalara kilitlenmiş durumda. Altın fiyatlarındaki durgun seyir yatırımcıda merak uyandırırken, piyasaların kalbi Kapalıçarşı'daki son durumu A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural aktardı. Finans Analisti İslam Memiş ise altın ve petrol piyasalarını bekleyen iki kritik senaryoyu A Haber canlı yayınında tüm detaylarıyla paylaştı. ALTIN VE PETROL FİYATLARI NE DURUMDA? KAPALIÇARŞI'DA SAVAŞIN İZLERİ: FİYATLARDA DEĞİŞKENLİK HAKİM Piyasaların merkezindeki hareketliliği yerinden aktaran Ahmet Nazif Vural, "Altın ve piyasaların kalbi olan Kapalıçarşı'dayız. Kapalıçarşı özellikle ABD, İsrail ve İran arasındaki o savaştan oldukça nasibini aldı. Öyle ki altın fiyatları olsun, petrol fiyatları olsun sürekli değişkenlik gösterebiliyor ve bu sebepten Kapalıçarşı'da fiyatlarda sürekli değişimler yaşanıyor" ifadelerini kullandı. Güncel rakamlara değinen Vural, has altın ve gram altının 6868 lira bandında olduğunu, ons altının ise savaşın başında gördüğü 5000 dolar seviyelerinden 4744 dolar seviyelerine çekilerek daha stabil bir duruş sergilediğini dile getirdi.

İSLAM MEMİŞ: PİYASALAR ATEŞKES SÜRECİNDE TEMKİNLİ Altın fiyatlarındaki durağanlığın nedenlerini analiz eden Finans Analisti İslam Memiş, "15 günlük ateşkes haberi geldikten sonra ons altın ve gram altın tarafında hafif bir yükseliş oldu ama piyasalar bu süreç içerisinde temkinli. Tamamen bir kalıcı ateşkes haberi gelmeden yeni bir fiyatlama karşımızda olmaz" sözleriyle piyasadaki bekle-gör politikasını aktardı. FIRTINA ÖNCESİ SESSİZLİK BİTİYOR MU? Memiş ayrıca, "Trump'ın açıklamaları piyasaları manipüle etmeye devam ediyor çünkü her gün farklı bir açıklama yapıyor. Dolayısıyla da bu fiyatlara yansıyor" diyerek siyasi söylemlerin piyasa üzerindeki etkisine dikkat çekti.

ALTIN İÇİN İKİ KRİTİK SENARYO: 7500 LİRA SEVİYESİ GÖRÜLÜR MÜ? Önümüzdeki iki haftalık sürecin piyasaların yönünü tayin edeceğini belirten İslam Memiş, "Kısa vadeli işlem yapmamak lazım. Şimdi iki ihtimal var karşımızda: 15 gün sonra ya kalıcı bir ateşkes ya da savaşa devam. Eğer kalıcı bir ateşkes gelirse ons altın tarafında 5100 dolar seviyesi, gram altın tarafında 7000-7500 lira aralığında bir fiyatlama göreceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Savaşın devam etmesi durumunda ise ons altının 4400 dolar, gram altının ise 6500-7000 lira aralığında dalgalanabileceği uyarısında bulundu.