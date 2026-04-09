Yatırım yapanın parası katlanıyor: İşte son bir yılın en çok kazandıranları

ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
Yatırım yapanın parası katlanıyor: İşte son bir yılın en çok kazandıranları

Son bir yılda en çok kazandıran yatırım araçları belli oldu. Külçe altın ve mevduat faizi, euro ve dolar gibi diğer yatırımlardan reel getiriyle pozitif ayrıştı.

Külçe altın ve mevduat faizi, küresel ölçekte artan jeopolitik risklerle birlikte son yıllarda yatırımcıların yöneldiği araçlar arasında yer aldı.

Dünyada birçok bölgede sıcak çatışmaların yaşanması, ABD'de Başkan Donald Trump'ın açıkladığı ek tarifeler ve Çin ile ABD arasında artan ticari gerilim gibi birçok gelişme, yatırımcıları "güvenli liman" olarak görülen yatırım araçlarına yönlendirdi.

Külçe altın kazandırdı (Foto: AA)Külçe altın kazandırdı (Foto: AA)

MEVDUAT FAİZİ VE KÜLÇE ALTIN YATIRIMCISINI SEVİNDİRDİ

Bütün bu küresel gelişmelerle birlikte külçe altın ve mevduat faizinin TÜİK tarafından reel getirileri incelenen finansal yatırım araçları arasında diğer yatırım araçlarından pozitif ayrışması dikkati çekti.

Buna göre, martta TÜFE ile indirgendiğinde külçe altının nominal getirisi yıllık bazda yüzde 97,74, reel getirisi ise yüzde 51,1 oldu. Külçe altın, yıllık bazda son 12 ayın tamamında da yatırımcılarına reel getiri sağladı.

Altın ile birlikte mevduat faizi de son 12 ayda yatırımcısını sevindiren yatırım araçları arasında yer aldı. Yıllık bazda bir yıldır kesintisiz reel getiri sağlayan mevduat faizinin marttaki nominal getirisi yüzde 33,46, TÜFE ile indirgendiğinde ise getirisi yüzde 1,98 oldu.

Mevduat faizi aynı zamanda martta aylık bazda da reel getiri sağlayan tek yatırım aracı olarak kayıtlara geçti.

Mevduat faizi pozitif ayrıştı (Foto: AA)Mevduat faizi pozitif ayrıştı (Foto: AA)

EURO, DOLAR VE DİBS KAYBETTİRDİ

Külçe altın ve mevduat faizinin aksine euro, dolar, BIST 100 endeksi ve devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) son bir yılda yatırımcısını sevindirmedi.

Dolar, yıllık bazda TÜFE ile indirgendiğinde 12 aylık dönemin tamamında yatırımcısına kaybettirdi, BIST 100 endeksi de 12 ayın 11'inde yatırımcısını üzdü.

Euro, 12 ayın 8'inde getiri sağlayamazken DİBS yatırımcıları sadece 6 ay reel getiri elde edebildi.

Euro ve dolar kaybettirdi (Foto: AA)Euro ve dolar kaybettirdi (Foto: AA)

YATIRIM ARAÇLARININ SON 12 AYLIK YILLIK REEL GETİRİ ORANLARI

TÜİK tarafından reel getirileri incelenen 6 finansal yatırım aracının son 12 aydaki yıllık bazda getirileri/kayıpları ise şöyle:

DönemMevduat Faizi (Brüt)BIST 100 EndeksiDolarEuroDİBSKülçe Altın
Nisan 20253,31-29,17-14,51-10,34-11,9516,55
Mayıs 20255,83-33,85-11,14-7,27-9,6924,87
Haziran 20255,43-33,48-10,26-3,87-7,7029,29
Temmuz 20257,39-28,54-8,47-1,35-4,8827,58
Ağustos 20257,94-16,23-8,79-3,63-2,3822,80
Eylül 20255,67-16,09-8,94-3,79-2,3929,18
Ekim 20256,67-9,85-8,07-1,970,0140,94
Kasım 20257,66-10,71-6,361,822,6943,44
Aralık 20256,25-13,53-6,824,214,7251,77
Ocak 20264,39-3,16-6,935,493,2866,41
Şubat 20261,838,36-8,224,261,8962,20
Mart 20261,98-1,86-9,02-2,640,7651,10
