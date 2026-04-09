Merkez Bankası rezervlerinde 6 milyar dolarlık artış

ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
Merkez Bankası rezervlerinde 6 milyar dolarlık artış

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri güçlü artış kaydetti. Brüt döviz rezervleri 58,4 milyar dolara, altın rezervleri ise 103,2 milyar dolara yükselirken, toplam rezerv büyüklüğü 161,6 milyar dolara ulaştı.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 3 Nisan itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 3 milyar 127 milyon dolar artışla 58 milyar 417 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 27 Mart'ta 55 milyar 290 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Merkez Bankası rezervlerinde 6 milyar dolarlık artış - 1

ALTIN REZERVLERİNDE BÜYÜK ARTIŞ

Bu dönemde altın rezervleri de 3 milyar 180 milyon dolar artışla 100 milyar 49 milyon dolardan 103 milyar 229 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri 3 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 6 milyar 306 milyon dolar artışla 155 milyar 339 milyon dolardan 161 milyar 645 milyon dolara çıktı.

TCMB rezervleri, Ocak 2024'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

TarihAltın Rezervleri (Milyar $)Brüt Döviz Rezervleri (Milyar $)Toplam Rezervler (Milyar $)
26.01.202448,00789,154137,161
23.02.202449,27182,479131,750
29.03.202454,37868,748123,126
26.04.202459,11364,967124,080
31.05.202459,74083,909143,648
28.06.202458,07784,833142,910
19.07.202459,21494,695153,910
29.08.202460,04389,329149,373
27.09.202463,56693,824157,390
25.10.202465,89493,504159,398
01.11.202466,61493,005159,619
13.12.202465,30798,175163,482
24.01.202568,23299,328167,560
14.02.202572,475100,677173,152
21.03.202574,78588,328163,114
04.04.202576,42277,838154,261
30.05.202583,16470,026153,190
13.06.202586,54372,744159,289
25.07.202585,22386,625171,848
29.08.202587,32691,031178,357
05.09.202590,93189,176180,107
17.10.2025111,16987,273198,442
14.11.2025107,38980,043187,432
26.12.2025116,89476,978193,872
30.01.2026133,75384,405218,158
13.02.2026132,19979,586211,784
06.03.2026134,70762,770197,478
13.03.2026134,14055,486189,625
19.03.2026116,16661,292177,458
27.03.2026100,04955,290155,339
03.04.2026103,22958,417161,645
