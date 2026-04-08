Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk priminde gerileme: Piyasalar nefes aldı

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 17 baz puan düşüşle 268 baz puana geriledi. Uluslararası tahvil piyasasındaki alıcılı seyir, Türkiye’nin borçlanma maliyetlerini aşağı çekiyor.

Orta Doğu'da ABD-İran arasında sağlanan geçici ateşkes ve İsrail'in de dahil olması küresel tahvil piyasalarında alıcı eğilimi yaşattı. Bu gelişmeler, Türkiye'nin CDS ve tahvil faizlerinde düşüşe yol açtı.

ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan'ın arabuluculuğunda gerçekleşen görüşmeler sonucu iki taraflı ateşkesi duyurdu. Saldırılar iki haftalık süreyle askıya alınırken, Hürmüz Boğazı'nın açılması da sağlanacak.

Gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 8 baz puan düşüşle yüzde 4,24'e, 2 yıllık faiz yüzde 3,73'e, 5 yıllık tahvil faizi de yüzde 3,86'ya geriledi. Bu durum, gelişmekte olan ülkelere sermaye akışını destekliyor.

TÜRKİYE'NİN RİSK PİRİMİ DÜŞTÜ

Uluslararası tahvil faizlerindeki düşüşle Türkiye'nin CDS'i mart ayında 327 baz puana kadar çıkmasının ardından 268 baz puana geriledi. Geçmişte 235 baz puan seviyelerinde bulunan CDS, yatırımcı güveninde dalgalanmayı yansıtıyor.

Savaş süresince Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), döviz piyasalarında belirgin hareketleri önlemek için hızlı adımlar attı. Rezerv yönetimi ve likidite araçlarıyla bankaların likidite sıkıntısı yaşaması önlendi.

TCMB'nin Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap işlemleri, bankalara Türk lirası likidite yönetiminde esneklik sağladı. Bu adım, kredi ve faiz tarafındaki oynaklığı azaltırken piyasada dengeyi güçlendirdi.

Analistler, TCMB'nin hamlesinin hem döviz rezervlerini güçlendirdiğini hem de bankalardan döviz alınıp karşılığında TL verilerek piyasadaki likiditeyi artırdığını belirtiyor. Piyasalar, gelişmeleri pozitif fiyatlamada istekli.