SGK’dan evde bakım ve ilaç desteği: Sağlık ödemelerinde yeni dönem

SGK, evde bakım hizmetleri ve ilaç ödemelerini genişletti. Artık kronik ve nadir hastalıklara yönelik pek çok destek daha kolay erişilebilir olacak. Evde sağlık hizmeti alanlar ilaç ve malzemeye rahat ulaşabilecek.

8 Nisan 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğle, SGK Sağlık Uygulama Tebliği'nde kapsamlı değişiklikler yapıldı. Evde bakım hizmetlerinden kronik hastalıklara, ilaç ödemelerinden tıbbi malzeme desteklerine kadar birçok alanda yeni düzenlemeler yürürlüğe girdi.

EVDE BAKIM HİZMETLERİNDE SGK DESTEĞİ GENİŞLEDİ

Artık kamu kurumlarına ait evde bakım merkezleri ve SGK ile sözleşmeli sağlık tesislerindeki birimlerin düzenlediği reçete bedelleri, SGK tarafından karşılanacak. Bu adım sayesinde evde sağlık hizmeti alan hastalar ilaç ve tıbbi malzemeye daha kolay ulaşabilecek.

ÇÖLYAK VE METABOLİZMA HASTALARINA ÖDEME ARTIŞI

Özel diyet yapmak zorunda olan hastalar için formüllü un ve mamul ürünlerin (makarna, bisküvi, çikolata gibi) aylık nakdi ödemeleri artırıldı:

Protein Metabolizması Bozuklukları:

0-12 ay: 264,44 TL

1-5 yaş: 511,84 TL

5-15 yaş: 661,12 TL

15 yaş üstü: 682,50 TL

Çölyak Hastalığı:

0-5 yaş: 447,82 TL

5-15 yaş: 682,50 TL

15 yaş üstü: 618,46 TL

KALP VE BÖBREK HASTALARI İÇİN YENİ İLAÇ DÜZENLEMESİ

Kronik kalp yetmezliği ve kronik böbrek hastalığı tedavisinde kullanılan dapagliflozin ve empagliflozin etken maddeli ilaçlar artık belirli kriterleri karşılayan hastalarda, kardiyoloji veya nefroloji uzman hekimlerinin bulunduğu sağlık kurulu raporuyla tüm hekimler tarafından reçete edilebilecek.

NADİR HASTALIKLAR: AKONDROPLAZİ TEDAVİSİ TEBLİĞE EKLENDİ

Boy kısalığı ile karakterize nadir bir hastalık olan akondroplazi için vosoritide kullanımı artık tebliğe girdi. 4 aylık ve üzeri hastalarda, genetik mutasyon ve epifiz açıklığı kriterlerine göre tedaviye başlanacak ve boy uzama hızı kriterlerine göre sürdürülecek.

İLAÇ İNDİRİMLERİ VE OPERASYON PUANLARI GÜNCELLENDİ

Kamu Kurum İskontoları: 52,43 TL ve altındaki ilaçlar için bazı iskontolar kaldırıldı.

52,43 TL ve altındaki ilaçlar için bazı iskontolar kaldırıldı. Cerrahi ve Anestezi Puanları: Prematüre retinopatisi lazer tedavisi ve yenidoğan fundoskopik inceleme gibi işlemlerde ödenecek puanlar artırıldı.

Tebliğin bazı bölümleri 13 Mart 2026'dan itibaren geçerli sayılırken, genel hükümleri yayımlandığı gün itibarıyla yürürlüğe girdi.

BAKAN IŞIKHAN: NAKDİ ÜCRET DESTEĞİNDE YÜZDE 30'A VARAN ARTIŞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sağlık hizmetlerine ulaşımını kolaylaştıracak yeni düzenlemeler ile ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Önemli hastalıkların tedavilerinde ihtiyaç duyulan belirli ilaçları geri ödeme listemize aldık. Yurt içinde üretimi olmayan ilaçları yurt dışından temin ettik.

Belirli hastalıkların tedavilerinde Sosyal Güvenlik Kurumumuzca uygulanan nakdi ücret desteğini %10 ila %30 oranında artırdık. Vatandaşlarımızın sağlığının korunması ve en etkin tedavi yöntemlerine ulaşabilmesi için gayretle çalışmaya devam edeceğiz.

Süreç boyunca hassasiyetleri ve destekleri için Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."