Sahte sigorta yaptıranlar dikkat! 650 bin kişinin emekliliği iptal edildi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), son 5 yıl içerisinde yaklaşık 650 bin kişinin emekliliğini iptal etti. Özellikle prim gününü doldurmak amacıyla fiilen çalışmadıkları halde kendilerini sigortalı gösterenlerin tespit edilmesiyle birlikte ödenen tüm maaşlar faiziyle geri istenirken, hapis cezası tehlikesi de gündeme geldi. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, konuyla ilgili tüm detayları ve riskleri A Haber canlı yayınında paylaştı.

A Haber ekranlarında yayınlanan "Ajans Bugün" programında, milyonlarca emekliyi ve emekli adayını yakından ilgilendiren kritik bir gelişme ele alındı. Program sunucusu Cansın Helvacı, SGK'nın son dönemdeki sıkı denetimlerine dikkat çekerek, "Sosyal Güvenlik Kurumu son 5 yılda yaklaşık 650 bin kişinin emekliliğini iptal etti. Bu durum devam edecek gibi görünüyor." diyerek konuyu Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'e bıraktı.