Sahte sigorta yaptıranlar dikkat! 650 bin kişinin emekliliği iptal edildi
Sahte sigorta yapanlar dikkat. SGK, son 5 yılda tam 650 bin kişinin emekliliğini iptal etti. Fiilen çalışmadığı halde kendini sigortalı gösterenler için yolun sonu göründü. Ödenen maaşlar faiziyle geri istenirken, hapis cezası tehlikesi de kapıda. e-Devlet hizmet dökümündeki gizli harflerin anlamı ne? Faruk Erdem, milyonları ilgilendiren emeklilik iptalleriyle ilgili tüm detayları A Haber'de açıkladı.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), son 5 yıl içerisinde yaklaşık 650 bin kişinin emekliliğini iptal etti. Özellikle prim gününü doldurmak amacıyla fiilen çalışmadıkları halde kendilerini sigortalı gösterenlerin tespit edilmesiyle birlikte ödenen tüm maaşlar faiziyle geri istenirken, hapis cezası tehlikesi de gündeme geldi. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, konuyla ilgili tüm detayları ve riskleri A Haber canlı yayınında paylaştı.
A Haber ekranlarında yayınlanan "Ajans Bugün" programında, milyonlarca emekliyi ve emekli adayını yakından ilgilendiren kritik bir gelişme ele alındı. Program sunucusu Cansın Helvacı, SGK'nın son dönemdeki sıkı denetimlerine dikkat çekerek, "Sosyal Güvenlik Kurumu son 5 yılda yaklaşık 650 bin kişinin emekliliğini iptal etti. Bu durum devam edecek gibi görünüyor." diyerek konuyu Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'e bıraktı.
YAPAY ZEKA SAHTE SİGORTAYI ANINDA TESPİT EDİYOR
Mevzuattaki kuralları hatırlatan Faruk Erdem, sigortanın geçerli olabilmesi için bir iş yerinde fiilen çalışıyor olmanın şart olduğunu vurguladı. Eskiden "hatır sigortası" olarak bilinen durumun artık dolandırıcılığa dönüştüğünü belirten Erdem, "SGK denetmenleri artık bir yapay zeka sistemi kullanıyor. Ben o sistemi de gördüm; eğer fiilen gidip çalışmıyorsanız ve kendinizi bir yerde sigortalı gösteriyorsanız, buna 'hileli sigorta' diyoruz. Bu sistem sayesinde sahte sigortalar anında tespit ediliyor." ifadelerini kullandı.
E-DEVLETTEKİ O ÜÇ HARFE DİKKAT: K, Ş, S
Vatandaşların e-Devlet üzerinden hizmet dökümlerini kontrol etmeleri gerektiğini belirten Erdem, orada görülebilecek kritik harflerin anlamlarını tek tek açıkladı. Erdem, "Hizmet dökümünüze girdiğinizde K, Ş veya S harflerini görüyorsanız korkmalısınız. K harfi kontrollü bir incelemenin başladığını, Ş harfi şüpheli bir durumu, S harfi ise sahte sigortayı temsil ediyor. Eğer S harfini görüyorsanız geçmiş olsun, sigortanız iptal ediliyor demektir." sözleriyle uyardı.
ÖDENEN MAAŞLAR FAİZİYLE GERİ ALINIYOR
Sahte sigorta nedeniyle emekliliği iptal edilenlerin sadece emeklilik haklarını kaybetmekle kalmadığını, aynı zamanda büyük bir borç yüküyle karşı karşıya kaldığını hatırlatan Faruk Erdem, "Emeklilik iptal edilince bugüne kadar aldığınız bütün maaşlar faiziyle sizden geri isteniyor. Bu rakamlar milyonları bulabiliyor. Gariban insanların evindeki eşyaları haczedilebiliyor. Ayrıca bu durum 'evrakta sahtecilik' kapsamına girdiği için iş ceza mahkemelerine kadar uzanabiliyor." şeklinde konuştu.
İŞVERENLER DE BÜYÜK RİSK ALTINDA
Sadece sigortalı görünenlerin değil, işverenlerin de dikkatli olması gerektiğini belirten Erdem, bazen işverenlerin haberi olmadan da şirketleri üzerinden sahte sigorta girişi yapılabildiğini söyledi. Erdem, "Bazı muhasebe şirketleri, ellerindeki 5-10 tane şirket üzerinden işverenin haberi olmadan sahte sigorta yapabiliyor. Bu durumda hem sigortalı hem de iş yeri sahibi cezai müeyyidelerle karşılaşabiliyor. Bu yüzden şirket sahiplerinin de 'Ben birine iyilik yaptım' derken başlarını yakmamaları için sistemlerini iyi kontrol etmeleri gerekiyor." diyerek uyarısını yineledi.