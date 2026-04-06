İstanbullulara 3 milyon TL'lik yeni kentsel dönüşüm kredisi: Başvurular başladı

İSTANBUL'DA KENTSEL DÖNÜŞÜME DEV DESTEK: 3 MİLYON TL'LİK KREDİ MÜJDESİ!

İstanbul'da depreme karşı güvenli konut seferberliği yeni bir boyut kazandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, kentsel dönüşüm sürecini hızlandıracak tarihi bir destek paketini hayata geçirdi. 180 ay vade ve %0,69'dan başlayan faiz oranlarıyla sunulan 3 milyon TL'lik kredi desteği, mülk sahipleri için büyük bir can suyu olacak. Kentsel Dönüşüm Uzmanı Faruk Çakmak, kentsel dönüşümde yeni dönemin şifrelerini ve sağlanan avantajları A Haber ekranlarında anlattı.

15 YIL VADE VE DÜŞÜK FAİZ İMKANI

Yeni destek paketinin kentsel dönüşüm sürecini bambaşka bir noktaya taşıyacağını belirten Faruk Çakmak, "Ülkemiz için çok önemli bir açılım oldu. Bu 3 milyon liralık kentsel dönüşüm desteği, %0,69 faiz oranı ve 15 yıl gibi çok uzun bir vadeyle sunuluyor. Daha önceki kampanyalarda rakamlar çok daha kısıtlıydı; mühendisler olarak süreci yönetmekte zorlanıyorduk ama bu yeni imkanlarla kentsel dönüşüm çok daha hızlanacak." ifadelerini kullandı.

DEZAVANTAJLI GRUPLARA ÖZEL %0,59 FAİZ FIRSATI

Faruk Çakmak, desteğin sadece genel kapsamla sınırlı kalmadığını, özel gruplar için faiz oranlarının daha da aşağı çekildiğini vurgulayarak, "İlk defa kentsel dönüşümden ev sahibi olacak vatandaşlarımız ile şehit ve gazi yakınları, dul ve yetimler, emekliler ve hane yöneten kadınlarımıza %0,59 düzeyinde daha düşük faiz oranları uygulanacak. Bu, ihtiyaç sahiplerinin ev sahibi olmalarını ciddi oranda kolaylaştıracak bir hamle." sözleriyle avantajlı gruplara dikkat çekti.

SEFERBERLİK DÖRT İLE YAYILIYOR

Kentsel dönüşüm hamlesinin sadece İstanbul ile sınırlı kalmayacağını ifade eden Çakmak, "Şu an İstanbul'da iki ayrı yerde yeni ofisler açıldı. Ancak bu kampanya sadece İstanbul'u değil; İzmir, Sakarya ve Kocaeli'ni de kapsıyor. Süreç çok iyi ilerliyor ve sağlanan bu yeni imkanlar İstanbul'daki büyük dönüşüm hamlesini daha da yukarı taşıyacak." açıklamasında bulundu. Kentsel Dönüşüm Uzmanı Faruk Çakmak, projenin bölgedeki tüm riskli yapılar için tarihi bir fırsat olduğunun altını çizerek sözlerini tamamladı.