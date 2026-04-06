İstanbullulara 3 milyon TL'lik yeni kentsel dönüşüm kredisi: Başvurular başladı
İstanbul’da riskli binaların dönüşümü için 3 milyon TL’ye kadar destek sunan yeni kentsel dönüşüm kredisine başvurular başladı. Bakan Murat Kurum tarafından açıklanan paket kapsamında kredi; 180 ay vadeli, ilk yıl geri ödemesiz ve %0,69 faiz oranıyla verilecek. Kentsel Dönüşüm Uzmanı Faruk Çakmak A Haber ekranlarında kampanyanın detaylarını paylaştı.
180 AY VADE! BİR YIL GERİ ÖDEME YOK
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından detayları paylaşılan paket kapsamında vatandaşlara bir yıl geri ödemesiz, 180 ay vadeli ve aylık yüzde 0,69 faiz oranıyla finansman sağlanacak.
Projeye başvuruların başladığı kentte, Üsküdar ve Küçükçekmece'de açılan irtibat ofisleri ilk günden ilgi gördü. Proje hakkında yüz yüze bilgi almak isteyen vatandaşlar irtibat ofislerine gelerek uzmanlardan bilgi aldı.
Kentsel Dönüşüm Uzmanı Faruk Çakmak, kentsel dönüşümde yeni dönemin şifrelerini ve sağlanan avantajları A Haber ekranlarında anlattı.
15 YIL VADE VE DÜŞÜK FAİZ İMKANI
Yeni destek paketinin kentsel dönüşüm sürecini bambaşka bir noktaya taşıyacağını belirten Faruk Çakmak, "Ülkemiz için çok önemli bir açılım oldu. Bu 3 milyon liralık kentsel dönüşüm desteği, %0,69 faiz oranı ve 15 yıl gibi çok uzun bir vadeyle sunuluyor. Daha önceki kampanyalarda rakamlar çok daha kısıtlıydı; mühendisler olarak süreci yönetmekte zorlanıyorduk ama bu yeni imkanlarla kentsel dönüşüm çok daha hızlanacak." ifadelerini kullandı.
DEZAVANTAJLI GRUPLARA ÖZEL %0,59 FAİZ FIRSATI
Faruk Çakmak, desteğin sadece genel kapsamla sınırlı kalmadığını, özel gruplar için faiz oranlarının daha da aşağı çekildiğini vurgulayarak, "İlk defa kentsel dönüşümden ev sahibi olacak vatandaşlarımız ile şehit ve gazi yakınları, dul ve yetimler, emekliler ve hane yöneten kadınlarımıza %0,59 düzeyinde daha düşük faiz oranları uygulanacak. Bu, ihtiyaç sahiplerinin ev sahibi olmalarını ciddi oranda kolaylaştıracak bir hamle." sözleriyle avantajlı gruplara dikkat çekti.
SEFERBERLİK DÖRT İLE YAYILIYOR
Kentsel dönüşüm hamlesinin sadece İstanbul ile sınırlı kalmayacağını ifade eden Çakmak, "Şu an İstanbul'da iki ayrı yerde yeni ofisler açıldı. Ancak bu kampanya sadece İstanbul'u değil; İzmir, Sakarya ve Kocaeli'ni de kapsıyor. Süreç çok iyi ilerliyor ve sağlanan bu yeni imkanlar İstanbul'daki büyük dönüşüm hamlesini daha da yukarı taşıyacak." açıklamasında bulundu. Kentsel Dönüşüm Uzmanı Faruk Çakmak, projenin bölgedeki tüm riskli yapılar için tarihi bir fırsat olduğunun altını çizerek sözlerini tamamladı.
3 MİLYON TL'YE KADAR DESTEK
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Dış Finans Danışmanı Doğukan Doğu, Üsküdar'daki irtibat ofisinde AA muhabirine proje hakkında açıklamalarda bulundu.
Doğu, projenin sürdürülebilir finansman modeliyle hayata geçirildiğini belirterek, "Öncelikle iklim ve afetlere dayanıklı şehirler projesi İstanbullulara hayırlı uğurlu olsun. Proje, sürdürülebilir kentsel dönüşüm için geliştirdiğimiz metodolojinin bir ürünüdür. Finansman kapsamında riskli yapı maliklerine maksimum 0,69 faiz, 180 aya kadar vade ve 3 milyon liraya kadar destek sunuluyor." dedi.
Kredideki faiz oranının vatandaşların durumuna göre düşeceğini hatırlatan Doğu, "Başvuru yapan vatandaşlarımızın sosyal ve ekonomik durumlarına göre ek faiz indirimleri uygulanır. Başka konutu olmayan vatandaşlarımız için 0,25 puan indirim var. Enerji kimlik belgesi B ve üzeri olan binalarda ek indirimler uygulanıyor. Şehit ve gazi yakınlarıyla, kadın hane reislerine yönelik indirimlerimiz var. Tüm indirimler kullanıldığında faiz oranını 0,59'a kadar düşürebiliyoruz." ifadelerini kullandı.
BİLGİ ALMAK İÇİN NE YAPMALI?
Doğu, projeden yararlanacak binaların kriterlerine ilişkin olarak, 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren yıkım sürecine geçmiş olan binaların hedef gruplarında olduğunu ve riskli yapı olarak tanımlanan binalarda vatandaşla müteahhit arasında anlaşmanın yapılmış olması gerektiğini kaydetti.
Başvuru sistemine ilişkin detaylarla ilgili Doğu, "Müteahhit, e-Devlet üzerinden ARAAD (AFDİS) platformunu kullanarak binanın yıkım ve yapım süreçlerine dair bilgi ve belgeleri sisteme yükler. Teknik incelemelerin ardından vatandaşların banka sürecini başlatmasını bekliyoruz. Finansman tutarı, hak edişlere paralel şekilde blokeli hesaplarda tutulur ve inşaat ilerledikçe müteahhite aktarılır." diye konuştu.
Doğu, vatandaşların söz konusu projeden birden fazla konut için yararlanabileceğini dile getirerek, "Sadece tek konutu olan vatandaşlarımız için geçerli olan 0,25 puanlık faiz indirimi uygulanmaz. Bunun dışında herhangi bir engel yoktur." dedi.
Başvuru kanallarına ilişkin bilgi veren Doğu, "Dijital başvuru yapmak isteyenleri 'Kentsel Dirençlilik' internet sitesine bekliyoruz. Yüz yüze bilgi almak isteyen vatandaşlarımız Üsküdar Kirazlıtepe ve Küçükçekmece Halkalı'daki irtibat ofislerimize gelebilir. Hem vatandaşlarımız hem müteahhitlerimiz teknik tüm detaylar için arkadaşlarımızdan bilgi alabilir. Bütün riskli yapı maliklerini projeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Bu arada İstanbul'la birlikte İzmir, Kocaeli ve Sakarya'da da projeye başvuruların açıldığı öğrenildi.