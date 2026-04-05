10 soruda kentsel dönüşüm finansmanı: e-Devlet başvurusu nasıl yapılır?

İstanbul’da kentsel dönüşümü hızlandırmak amacıyla yeni bir finansman modeli devreye alındı. 3 milyon TL’ye kadar kredi desteğini kapsayan düzenleme, özellikle riskli yapılarda yaşayan vatandaşların sürece ilgisini artırdı. Başvuru şartlarından kredi detaylarına kadar merak edilen başlıklar netleşti.

İstanbul'un kronikleşmiş sorunu deprem riski karşısında vites yükseltildi. Megakentin yapı stoğunu güvenli hale getirmek amacıyla devreye alınan 3 milyon TL'lik dev finansman desteği, evini dönüştürmek isteyen vatandaşların rotasını kentsel dönüşüme kırdı. "Peki ama nasıl?" sorusu gündemin ilk sırasına yerleşirken; başvuru şartlarından faiz indirimlerine, emekli avantajlarından Yarısı Bizden entegrasyonuna kadar süreci tüm detaylarıyla masaya yatırdık. Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, 10 kritik soruda İstanbul'un yeni dönüşüm rehberi: İstanbul’da başlatılan yeni kentsel dönüşüm programı kapsamında 3 milyon TL’ye kadar kredi desteği sağlanacak. (KAYNAK: A Haber Foto Arşiv) 1. BÜROKRASİ DEĞİL HIZ: BAŞVURU ROTASI NASIL ÇİZİLİYOR? Kentsel dönüşümde yeni dönem "çift aşamalı dijital onay" mekanizmasıyla yürüyor. Süreçte ilk hamleyi müteahhit yapıyor. Yapım ruhsatını alan yüklenici, e-Devlet üzerinden ARAAD (AFDİS) sistemine girerek projenin tüm teknik detaylarını yüklüyor. Proje başkanlık onayından geçtikten sonra top vatandaşa geçiyor. Hak sahipleri, yine e-Devlet üzerinden ön başvurularını tamamlayıp ardından protokol imzalanan banka şubelerine giderek süreci resmileştiriyor.

2. KREDİ İÇİN "CÜZDAN" TESTİ: %70 SINIRI NEDİR? Finansman desteğinden yararlanmanın iki temel şartı var: Sicil temizliği ve ödeme kapasitesi. Kredi kullanacak kişinin üzerinde devam eden bir haciz kaydı bulunmamalı. Daha da önemlisi, aylık kredi taksit tutarı, belgelenebilir hane halkı gelirinin %70'ini geçmemeli. Bu eşik, geri ödemelerin sürdürülebilirliğini sağlamak adına kritik bir bariyer olarak belirlendi. 3. EMEKLİ VE ENGELLİ VATANDAŞA POZİTİF AYRIMCILIK Dönüşümde "sosyal adalet" prensibi ön planda. Finansman paketinde 4 avantajlı grup için faiz indirimleri tanımlandı: Tek Evi Olanlar: Başka konutu olmayan malikler.

Şehit yakınları, gaziler ve en az %40 engelli raporu olanlar. Yeşil Bina Teşviki: Binayı A veya B sınıfı Enerji Kimlik Belgesi ile inşa edenler. Bu kategorilerin her biri yıllık 0.25 ile 0.50 puan arasında indirim alırken, tüm şartları sağlayan bir vatandaş yıllık toplamda 1.25 oranına kadar faiz avantajı yakalayabiliyor. Kentsel dönüşümde yeni kredi modeliyle birlikte başvurular e-Devlet üzerinden yapılabilecek. (KAYNAK: A Haber Foto Arşiv) 4. GERİYE DÖNÜK HAKLAR: 2020 SONRASI YIKILANLAR DİKKAT! "Binam önceden yıkıldı, hakkımı kaybettim mi?" endişesine son verildi. 1 Ekim 2020 tarihinden sonra riskli yapı olarak tescillenip yıkılan binaların malikleri de bu projeye dahil olabiliyor. Buradaki tek ve en sert kural; inşaatta temel seviyesinde imalata başlanmamış olması.

5. ÇOĞUNLUK KARARI VE "SALT ÇOĞUNLUK" DÖNEMİ Apartman içi uzlaşmazlıklar kentsel dönüşümün en büyük freniydi. Yeni düzenlemede 6306 Sayılı Kanun gereği salt çoğunluk (50+1) ile karar alınabiliyor. Karara katılmayan azınlığın payları, Başkanlık tarafından rayiç değer tespiti yapılarak diğer paydaşlara açık artırma usulüyle satılıyor; böylece süreç bir kişinin itirazıyla kilitlenmiyor. 3 milyon TL üst limitli kredi desteği, İstanbul’daki dönüşüm sürecini hızlandırmayı hedefliyor. (KAYNAK: A Haber Foto Arşiv) 6. KAT İRTİFAKI ŞART MI? Vatandaşın en çok kafa karışıklığı yaşadığı noktalardan biri mülkiyet durumu. Kredi başvurusu için kat irtifakının kurulu olması bir zorunluluk değil. Hak sahipleri, tapudaki mevcut arsa payları üzerinden de kredi imkanından yararlanabiliyor.