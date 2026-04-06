Gümüşte 1000 dolar senaryosu: Yükseliş sürecek mi?

Gümüş fiyatları 2026'da dalgalı seyrini sürdürürken, artan endüstriyel talep ve küresel belirsizlikler uzun vadeli yükseliş beklentilerini güçlendiriyor. Bankacılık devlerine göre ons gümüşte 100 dolar hedefi öne çıkarken, 2030 sonrası için 150 dolar senaryosu konuşuluyor. Peki, gümüş fiyatları 1000 doları görebilir mi?

Son yıllarda artan taleple birlikte ciddi kazanımlar elde eden gümüş, sert düşüşün ardından geçtiğimiz hafta toparlanma eğilimine girerek haftayı yüzde 4,7 kazançla kapattı. Ancak Trump'ın sert İran mesajları sonrası hem gümüşte hem de altında ibre yeniden tersine döndü.

TRUMP'IN AÇIKLAMALARI GÜMÜŞÜ FRENLEDİ

2025 yılında iki kattan fazla artan ons gümüş 72,50 dolara gerilerken, analistler gümüş için on yıllık öngörülerini paylaştı. Birçok analist gümüş fiyatlarındaki oynaklığa karşılık, gümüşün ons başına 100 doları aşabileceğine inanıyor. Güneş panelleri, otomobiller ve elektronik ürünlere yönelik artan endüstriyel talebin fiyatları destekleyeceğini öngörüyor.

2025 başında gümüşün fiyatı yaklaşık 30 dolardı. 2026 yılının başında ise fiyat iki katından fazla artarak 79 dolara ulaşırken, bu hızlı yükseliş birçok yatırımcıyı gümüşe çekti. Enflasyonun artacağına dair endişeler, faizlerin düşeceğine dair beklentiler ve belirsizlik ortamının gümüş fiyatlarındaki artışa katkı sunduğu değerlendirilirken, analistler de yakın zamanda gümüşte büyük fiyat artışları öngörüyor.

GÜMÜŞ 100 DOLARI GÖRECEK

Gümüşün görünümünün güçlü kaldığı ve fiyatının artacağı konusunda hemfikir olan BlackRock ve JP Morgan analistleri, 2026 sonuna kadar gümüşün 80 doları aşacağını, 2030'a kadar da 100 dolara ulaşacağını öngörüyor.

Orta Doğu'daki çatışmalar ekonomik belirsizlik ve tedarik riski endişesini artırırken, yatırımcılar güvenli liman olarak gümüşe yöneliyor. Altının pahalı olması nedeniyle gümüş, yeni yatırımcılar için daha erişilebilir bir alternatif olduğundan talebin artacağı düşünülüyor.

GÜMÜŞTE OYNAKLIK RİSKİ

Ancak analistler gümüşte oynaklık ve fiyat değişkenliği konusunda da uyarıyor. Ocak 2026'nın başında 113 doları aşan ons gümüş şubat ayında 77 dolara gerilemiş ve sadece birkaç hafta içinde yüzde 32 değer kaybetmişti. Bu noktada analistler uzun vadeli hedeflere, portföyü çeşitlendirmeye ve daha temkinli bir stratejiye işaret ediyor.

GÜMÜŞÜN ONS FİYATI 1.000 DOLARA ULAŞIR MI?

Gümüşün yakın zamanda ons başına 1.000 dolara ulaşması ise düşük bir ihtimal olarak değerlendiriliyor. Analistlere göre gümüşün bin dolara çıkması için para birimlerinin değerinin önemli ölçüde düşmesi ve endüstriyel talebin de büyük ölçüde artması gerekiyor. En güçlü senaryo ise önümüzdeki 1-5 yıl içinde fiyatların 100 doları görmesi. 2030'larda ise gümüşün ons başına 100 ila 150 dolar arasında bir seviyeye yaklaşacağı düşünülüyor.