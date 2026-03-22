Altın ve gümüşe Fed darbesi: Güvenli limana talep azalıyor

Orta Doğu'da süregelen ABD-İsrail-İran savaşı küresel piyasaları derinden sarsarken, merkez bankalarının faiz kararında da etkili oldu. Fed politika faizini beklentilere paralel olarak sabit tuttu ancak Fed Başkanı Jerome Powell, yüksek enerji fiyatlarının enflasyon üzerindeki risklerine dikkat çekti. Sadece ABD değil Avrupa (ECB), İngiltere (BoE) ve Japonya (BoJ) merkez bankaları da faiz oranlarını sabit tutarken, artan enerji maliyetlerinin kalıcı enflasyon baskısı oluşturabileceği uyarısında bulundu. Bu sıkı para politikası mesajları, piyasalardaki faiz indirimi beklentilerini zayıflattı.

Değerli metallerin aksine Brent petrol, enerji altyapılarını hedef alan saldırılar ve Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimle pozitif seyretti. Hafta içinde 113 dolar seviyelerini test eden Brent petrol, haftayı yüzde 6,8 kazançla 107,9 dolardan tamamladı. Analistler, enerji sevkiyat yollarındaki risklerin fiyatlar üzerindeki ana belirleyici olduğunu vurguluyor.

ABD-İsrail ve İran arasındaki çatışmaların sona ereceğine dair beklentilerin zayıflaması, piyasalarda risk algısının yüksek seyretmesine yol açıyor. Hürmüz Boğazı çevresindeki belirsizlikler hem enerji fiyatlarını hem de küresel taşımacılık endişelerini diri tutuyor. Bu tablo içerisinde ABD 10 yıllık tahvil faizi haftayı yüzde 4,39 seviyesinde kapattı.

PİYASA ANALİZİ: ALTIN VE GÜMÜŞTE SON DURUM

1. Savaş riskine rağmen altın neden düştü? Normalde jeopolitik riskler altını destekler ancak ABD'de faizlerin uzun süre yüksek kalacağı beklentisi ve tahvil faizlerindeki artış, altının "güvenli liman" etkisini bu hafta bastırdı.

2. Gümüşteki düşüş neden altından daha sert oldu? Gümüş hem değerli metal hem de endüstriyel bir emtia olduğu için küresel ekonomik yavaşlama ve yüksek faiz ortamından, altına oranla daha volatil (oynak) bir şekilde etkilenerek yüzde 15'in üzerinde değer kaybetti.

3. Petrol fiyatlarını ne bekliyor? Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin ne ölçüde normale döneceği ve enerji altyapısına yönelik saldırıların devam edip etmeyeceği, petrolün 110 dolar sınırını kalıcı olarak aşıp aşmayacağını belirleyecek.