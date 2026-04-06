50 liradan al vatandaşa 250 liradan sat! Zincir markette skandal

Sabah'ın haberine göre Antalya'da halden 50 liraya alınan çeri domatesin markette tüketiciye 250 lira fiyatla satıldığı tespit edildi. Ayrıca yine komisyoncudan 60 liraya alınan Çengelköy salatalığın raf fiyatının 135 lira olduğu, halden 70 liraya alınan kırmızı biberin ise 225 lira etiketle satıldığı belirtildi.

HAKSIZ FİYAT ARTIŞI

Ticaret Bakanlığı, İstanbul'daki bir marketler zincirinde çeri domates, Çengelköy salatalık ve kırmızı biberdeki fiyat hareketleri Hal Kayıt Sistemi üzerinden detaylı şekilde inceledi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, adı geçen firmalarca haksız fiyat artışı yapıldığının tespit edildiği belirtilerek, "Gerekli idari yaptırımların uygulanması amacıyla konu Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na iletilmiştir" denildi.

RAFTA 5 KAT ARTTI

Bakanlığın, NSosyal hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı. Yapılan incelemelerde çeri domatesin, İstanbul'da faaliyet gösteren tüccar tarafından Antalya Kumluca Hali'nde faaliyet gösteren komisyoncudan 50 liradan satın alındığı, aynı tüccar tarafından İstanbul'da faaliyet gösteren zincir markete 110 liradan satıldığı, söz konusu zincir market tarafından ise ürünün tüketiciye 250 liradan sunulduğu tespit edildi. Böylece çeri domatesin üretici ile raf fiyatı arasında 5 kat fark oluşurken, zincir marketin ürünü yüzde 127 kârla sattığı belirlendi.

Açıklamada, Çengelköy salatalığın İstanbul'da faaliyet gösteren komisyoncu tarafından zincir markete 60 liradan satıldığı, zincir market tarafından ise tüketiciye 135 liradan sunulduğu ifade edilerek, kırmızı biberin ise Antalya Kumluca Hali'nde faaliyet gösteren komisyoncu tarafından İstanbul'da faaliyet gösteren tüccara 70 liradan, aynı tüccar tarafından zincir markete 100 liradan satıldığı, zincir market tarafından ise ürünün tüketiciye 225 liraya sunulduğunun tespit edildiği belirtildi.