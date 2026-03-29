Market raflarında yeni dönem: Artık “krema” yazılamayacak

Giriş Tarihi: 29 Mart 2026 11:30 Son Güncelleme: 29 Mart 2026 11:33 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketiciyi yanıltan ürünlere karşı önemli bir düzenlemeye imza attı. Yeni uygulamaya göre, standartlara uymayan ürünlerde "krema" yerine "kremsos" ifadesinin kullanılması zorunlu olacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı market ürünlerinde denetimi sıkılaştırıyor. Son olarak Türk Gıda Kodeksi standartlarını karşılamayan ancak benzer amaçlar için üretilen ürünlerin etiketinde artık "krema" yerine "kremsos" ifadesinin kullanılacağını belirtildi. ÜRÜNLERİN ÜZERİNE 'KREMA'' YAZILMAYACAK

YANILTICI ÜRÜNLERE GEÇİT YOK Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, krema görünümlü yanıltıcı ürünlere geçit verilmeyeceği vurgulandı. Açıklamada, Türk Gıda Kodeksi Krema ve Kaymak Tebliği ile bitkisel yağlı karışımların "krema" adıyla piyasaya arz edilmesinin önüne geçilerek gıdada bilgi kirliliğine son verildiğinin altı çizildi.

ARTIK "KREMA" YAZAMAYACAKLAR Paylaşımda, "Türk Gıda Kodeksi standartlarını karşılamayan ve benzer amaçlar için üretilen ürünlerin etiketinde artık 'krema' ifadesi kullanılamayacak. Tüketicinin doğru bilgilendirilmesi amacıyla, bu tür ürünlerde tanımlayıcı ad olarak 'kremsos' ifadesi kullanılacak" bilgisi yer aldı.

✍️ KISA KISA: GIDADA "NETLİK" DÖNEMİ Marketteki kremaların adı neden değişiyor? Tarım ve Orman Bakanlığı, Türk Gıda Kodeksi standartlarını karşılamayan (hayvansal süt yağı yerine bitkisel yağ içeren) ürünlerin tüketiciyi yanıltmasını önlemek amacıyla isim değişikliğine gitti. "Krema" ve "Kremsos" arasındaki fark nedir? "Krema" ifadesi sadece süt yağı içeren saf ürünlerde kullanılabilecek. İçeriğinde bitkisel yağ karışımı bulunan ürünlerin etiketinde ise artık zorunlu olarak "Kremsos" yazacak.