Market raflarında yeni dönem: Artık “krema” yazılamayacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketiciyi yanıltan ürünlere karşı önemli bir düzenlemeye imza attı. Yeni uygulamaya göre, standartlara uymayan ürünlerde "krema" yerine "kremsos" ifadesinin kullanılması zorunlu olacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı market ürünlerinde denetimi sıkılaştırıyor. Son olarak Türk Gıda Kodeksi standartlarını karşılamayan ancak benzer amaçlar için üretilen ürünlerin etiketinde artık "krema" yerine "kremsos" ifadesinin kullanılacağını belirtildi.

ÜRÜNLERİN ÜZERİNE 'KREMA'' YAZILMAYACAK
YANILTICI ÜRÜNLERE GEÇİT YOK

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, krema görünümlü yanıltıcı ürünlere geçit verilmeyeceği vurgulandı. Açıklamada, Türk Gıda Kodeksi Krema ve Kaymak Tebliği ile bitkisel yağlı karışımların "krema" adıyla piyasaya arz edilmesinin önüne geçilerek gıdada bilgi kirliliğine son verildiğinin altı çizildi.

ARTIK "KREMA" YAZAMAYACAKLAR

Paylaşımda, "Türk Gıda Kodeksi standartlarını karşılamayan ve benzer amaçlar için üretilen ürünlerin etiketinde artık 'krema' ifadesi kullanılamayacak. Tüketicinin doğru bilgilendirilmesi amacıyla, bu tür ürünlerde tanımlayıcı ad olarak 'kremsos' ifadesi kullanılacak" bilgisi yer aldı.

✍️ KISA KISA: GIDADA "NETLİK" DÖNEMİ

  1. Marketteki kremaların adı neden değişiyor? Tarım ve Orman Bakanlığı, Türk Gıda Kodeksi standartlarını karşılamayan (hayvansal süt yağı yerine bitkisel yağ içeren) ürünlerin tüketiciyi yanıltmasını önlemek amacıyla isim değişikliğine gitti.
  2. "Krema" ve "Kremsos" arasındaki fark nedir? "Krema" ifadesi sadece süt yağı içeren saf ürünlerde kullanılabilecek. İçeriğinde bitkisel yağ karışımı bulunan ürünlerin etiketinde ise artık zorunlu olarak "Kremsos" yazacak.
  1. Bu düzenleme ne zaman yürürlüğe girdi? Bakanlığın 2026 yılı gıda denetim seferberliği kapsamında yaptığı son duyuruyla birlikte market raflarındaki etiket değişim süreci hızlandırıldı.
  2. Bitkisel yağlı ürünler sağlıksız mı? Düzenleme ürünün sağlıklı olup olmamasından ziyade, "doğru bilgilendirme" üzerine kurulu. Tüketicinin gerçek krema ile bitkisel yağlı sosu ayırt edebilmesi hedefleniyor.
📌 BİLGİ NOTU: Bu haber, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmi açıklamaları doğrultusunda hazırlanmıştır. Etiket değişim süreci market stoklarına göre kademeli olarak yansıyacaktır.

