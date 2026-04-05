Bir dilim limon 25 lira: Restoranlar suyunu çıkardı

Restoranlar son dönemde bazı küçük eklemelerle faturalarını artırıyor. Çay veya soda yanında servis edilen ince bir dilim limon için bile ücret talep edilmesi tüketicilerde, “Acaba sırada kürdan veya peçete mi var?” sorusunu akıllara getiriyor.

Kuver ve servis ücretlerinin yasaklanmasının ardından restoranlar ek gelir bulmanın yollarını aramaya başladı. Son dönemde ekmeği dahi faturaya ekleyen işletmeler şimdi limonu da ücretlendirmeye başladı. Örneğin İstanbul'da bir kafe-restoran soda ile birlikte servis ettiği bir dilim limon için 25 TL talep etti. Hesabı görenler, "Artık bu kadar da olmaz!" tepkisini gösterdi.

ADEDİ 10, DİLİMİ 1 TL

Bir marketten alınan 1 kilogram limon 100 TL. Bu kilogramda ortalama 8-10 limon bulunuyor, yani bir limon yaklaşık 10 TL. İnce dilimler halinde kesilen bir limondan 10 dilim elde ediliyor, yani bir dilimin maliyeti 1 TL. Buna rağmen bir dilim limonun 25 TL'ye satılması fiyat artışından ziyade fırsatçılık tartışmalarını gündeme getiriyor. Üstelik bu tür ürünlerin çoğu menüde yer almıyor ve tüketici önceden bilgilendirilmiyor.

SIRADA KÜRDAN VE PEÇETE Mİ VAR?

Sabah'ta yer alan habere göre, kuver ve servis ücretlerinin kalkmasının ardından önce ekmeğin şimdi de limonun ücretlendirilmesi vatandaşların "Başka hangi kalemler ücretlendirilecek?" sorusunu gündeme taşıdı. Sırada peçete, kürdan, tuz veya karabiber gibi küçük ürünlerin de faturalandırılıp faturalandırılmayacağı merak konusu.

MENÜDE OLMAYAN ÜRÜN İÇİN ÜCRET TALEP EDİLEMEZ

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, menüde yer almayan hiçbir ürünün ücretlendirilemeyeceğini, "Tüketici kanunu çok açık. Böyle ücretler kanuna aykırı" sözleriyle vurguladı:

Ağaoğlu, bu tür durumlarla karşılaşan tüketicilerin Tüketici Hakem Heyeti'ne fiş veya fatura ile başvurmasını önerdi. Ayrıca, e-Devlet üzerinden şikayetlerini bildirip ödediği bedelin faiziyle iadesini talep edebileceklerini söyledi. Ağaoğlu, Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na da şikayette bulunulabileceğinin altını çizdi.