Limonda vergi indirimi: Vatandaş uygun fiyata tüketebilecek

Giriş Tarihi: 12 Mart 2026 09:20 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Mutfakların vazgeçilmezi limonda spekülatif fiyat artışlarının önüne geçmek için düğmeye basıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla limon ithalatında gümrük vergisi yüzde 10'a düşürüldü. 31 Temmuz'a kadar sürecek bu indirimle limonun sofralara daha uygun fiyatla gelmesi hedefleniyor.

Ticaret Bakanlığı, temel gıda ürünlerinde arz güvenliğini sağlamak ve fahiş fiyat artışlarını önlemek amacıyla yeni bir adım attı. Cumhurbaşkanı kararı ile limon ithalatında uygulanan gümrük vergisi oranlarında geçici süreliğine indirime gidildi. Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

VERGİ YÜZDE 10'A ÇEKİLDİ Limonun üretim verileri, arz-talep dengesi ve piyasadaki fiyat hareketlerini yakından takip eden Ticaret Bakanlığı, tüketici ihtiyacının uygun fiyatla karşılanabilmesi için ithalat vergisini yeniden düzenledi. Yapılan değişiklikle limon ithalatında uygulanan gümrük vergisi 31 Temmuz'a kadar geçerli olmak üzere yüzde 10 olarak belirlendi.

YERLİ ÜRETİCİ DE UNUTULMADI Bakanlık, bu düzenlemeyi yaparken yerli üreticinin haklarını da gözetti. Limonun hasat dönemi dikkate alınarak yerli üretimi korumak amacıyla vergi indirimi sadece hasat öncesi dönemi kapsayacak. 1 Ağustos itibarıyla yapılacak ithalatta gümrük vergisi tekrar uluslararası taahhütlerin en üst sınırı olan yüzde 54 seviyesine çıkarılacak.

SPEKÜLATİF ARTIŞLARA GEÇİT YOK Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, piyasaların doğru yönlendirilmesi ve spekülatif fiyat hareketlerinin önlenmesi vurgusu yapıldı. Bakanlık, Tarım ve Orman Bakanlığı ile koordineli olarak ticaret politikası araçlarını kullanmaya devam edeceğini, hem üreticiyi hem de tüketiciyi koruyacak tedbirlerin süreceğini bildirdi.