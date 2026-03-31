Apartmanlarda yeni dönem: Borçlu komşuyu panoya asma devri kapandı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), apartman ve site yönetimlerinin yıllardır süregelen "borçlu listesi asma" geleneğine son noktayı koydu. 31 Mart 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, aidat borçlarının ortak alanlarda ilanı resmen yasaklandı.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), apartman ve site yönetimleri tarafından vatandaşın aidat, avans, demirbaş gideri ve benzeri borç bilgilerinin ortak alanlarda ilan edilmesine resmen son verdi.

AİDAT BORÇLARI ARTIK ASILAMAYACAK

Resmi Gazete'nin 31 Mart 2026 tarihli sayısında yayımlanan kararla birlikte, apartman ve site sakinlerine ait borç bilgilerinin asansör, bina girişleri, koridorlar ve benzeri ortak alanlara asılmasının kişisel verilerin korunması mevzuatına aykırı olduğu hükmedildi.

Kurul, listelerde ad-soyad yer almasa dahi, daire numarası ile borç bilgisinin eşleştirilmesinin kişiyi belirlenebilir hale getirdiğini ve bu nedenle kişisel veri niteliği taşıdığını vurguladı.

Bu kapsamda, aidat veya benzeri borçların ortak alanlarda ilan edilmesinin kişisel verilerin belirsiz kişi gruplarının erişimine açılması sonucunu doğurduğu belirtildi.

SADECE BORCU OLAN BİLGİLENDİRİLECEK

KVKK, apartman ve site yönetimlerinin şeffaflık ve tahsilat amacıyla bilgilendirme yapmasının tamamen yasaklanmadığını ancak bunun yalnızca ilgili kişilerin erişebileceği kapalı yöntemlerle gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtti.

Buna göre, borç bildirimlerinin bireysel e-posta, SMS, kapalı mesajlaşma grupları ya da yalnızca ilgili kişilerin erişebileceği dijital sistemler üzerinden yapılması gerekecek. Ortak alanlara asılan mevcut borç listelerinin ise ivedilikle kaldırılması istendi.

Kurul kararında, bu tür uygulamaların 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklerine aykırılık oluşturduğu vurgulandı.