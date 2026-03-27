📰 Doğal gazda yeni dönem başlıyor: İl il değişen tarife 1 Nisan’da yürürlükte

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, doğal gaz faturalarında köklü değişikliğe gidiyor. 1 Nisan itibarıyla başlayacak yeni sistemde her il için ayrı tüketim sınırı belirlenecek, yüksek tüketenler devlet desteğinden çıkarılacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, elektrik faturalarında uygulanan kademeli tarifeyi doğal gazda da devreye alıyor. 1 Nisan 2026 itibarıyla başlayacak sistem, tüketim miktarını esas alacak ve her il için ayrı kademe sınırı belirlenecek.

🔍 DOĞAL GAZ FATURALARINDA YENİ SİSTEM NEYİ DEĞİŞTİRİYOR?

Yeni modelin temel amacı:

Devlet desteklerinin daha adil dağıtılması

Yüksek tüketim yapan ve gelir seviyesi yüksek abonelerin destek dışında bırakılması

📊 Yeni Doğal gaz Tarifesi – Kritik Detaylar

Kriter Yeni Uygulama Başlangıç tarihi 1 Nisan 2026 Sistem Tüketim esaslı kademeli tarife Kademe belirleme İl bazlı Hesaplama yöntemi Aylık ortalama tüketim Destek dışı kalma sınırı İl ortalamasının %75 üzeri Destek oranı (mevcut) %45 devlet desteği

🏙️ HER İL İÇİN AYRI TÜKETİM SINIRI

Yeni sistemin en dikkat çeken yönü, Türkiye genelinde tek tip tarifenin kaldırılması olacak.

Buna göre:

Soğuk şehirlerde yaşayan vatandaşlar dezavantajlı olmayacak

Her ilin iklimine göre ortalama tüketim hesaplanacak

Bu ortalamanın %75 fazlasını aşanlar destek alamayacak

📌 Örnek:

İstanbul/Ankara'da ortalama tüketim: 200 m³

%75 fazlası: 350 m³

👉 Bu seviyenin üzerindeki tüketimler destek dışı

Yaz aylarında ise:

Ortalama: 20 m³

Limit: 35 m³ üstü → destek yok

👥 KAÇ KİŞİ ETKİLENECEK?

Türkiye'de toplam 21.8 milyon doğal gaz abonesi bulunuyor.

✅ 19 milyon abone destek almaya devam edecek

⚠️ Yaklaşık 2.8 milyon abone destek dışı kalacak

Bu da sistemin büyük ölçüde dar gelirli kesimi korumaya devam edeceğini gösteriyor.

❄️ SOĞUK İLLER AVANTAJLI HALE GELİYOR

Yeni modelle birlikte özellikle Doğu Anadolu gibi soğuk bölgelerde yaşayan vatandaşların yükü hafifleyecek.

📊 Bölgesel ortalama tüketim (örnek):

Doğu Anadolu: 235 m³

Güneydoğu Anadolu: 195 m³

İç Anadolu: 180 m³

Marmara: 155 m³

👉 Böylece iklim farkı sistemde doğrudan hesaba katılacak.

💰 DEVLET DESTEĞİ NASIL UYGULANIYOR?

Sabah'ın haberine göre; Mevcut sistemde devlet doğal gaz faturalarının yaklaşık %45'ini karşılıyor.

📌 Örnek:

Gerçek maliyet: 1000 TL

Vatandaşa yansıyan: 550 TL

Devlet desteği: 450 TL

Yeni sistemde bu destek:

Düşük ve orta tüketimde devam edecek

Yüksek tüketimde tamamen kaldırılacak

📍 EN FAZLA DOĞAL GAZ TÜKETEN İLLER

Son verilere göre yıllık ortalama tüketimde zirvede:

Hakkari – 1.662 m³

Erzurum

Ardahan

Bitlis

Van

👉 En düşük tüketim ise Ege ve Akdeniz bölgelerinde kaydedildi.

⚖️ YENİ SİSTEM KİMİ NASIL ETKİLEYECEK?

🏢 Düşük tüketimli haneler: Destek devam edecek

🏠 Villa / büyük ev kullanıcıları: Destek kesilecek

❄️ Soğuk şehirlerde yaşayanlar: Daha adil sistem

💸 Yüksek gelir grubu: Daha fazla fatura ödeyecek

❓FATURALARDA 'TÜKETİM' ALARMI: DEVLET DESTEĞİ HANGİ ŞARTLA KESİLECEK?

Yeni tarife ne zaman başlayacak?

1 Nisan 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.

Her şehirde fiyat farklı mı olacak?

Evet. Tüketim sınırları il bazlı belirlenecek.

Destek tamamen kaldırılıyor mu?

Hayır. Sadece yüksek tüketim yapan aboneler için kaldırılıyor.

Hangi tüketim destek dışı kalacak?

İlin aylık ortalamasının %75 üzerindeki tüketim.