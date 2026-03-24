Bakan Bayraktar: Doğal gaz arzında sorun yok

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar İran’dan Türkiye’ye gaz kesildi iddiasına yanıt vererek, "Öyle birşey yok. Doğal gaz arzında sıkıntı yok. Depolama tesisleri yüzde 71 dolu." dedi