56 yıllık Türk markası el değiştiriyor: İşte yeni sahibi ve satış bedeli

Selpak ve Solo markalarının sahibi Sanipak'ın tamamı Malezya merkezli bir şirkete satılıyor. Dev satışın değeri 600 milyon dolar olarak açıklandı.

Türkiye'nin temizlik kağıdı sektöründeki öncü ismi Eczacıbaşı Holding, dev bir satışa imza attı. Şirket, Selpak ve Solo gibi ikonik markaları bünyesinde barındıran Sanipak'ın tamamının satışı için Malezya merkezli Arch Peninsula Sdn Bhd ile resmen anlaştı

SANİPAK DÜNYA DEVİNE DEVREDİLİYOR

Eczacıbaşı Holding tarafından yayımlanan bültende, Sanipak'ın dünyanın en büyük selüloz ve kağıt üreticilerinden birine devredileceği vurgulandı. Satış sürecinin gerekli finansal düzenlemelerin tamamlanmasının ardından nihayete ermesi bekleniyor.

SATIŞ BEDELİ KAPANIŞTA NETLEŞECEK

Anlaşmaya göre dev satış, 600 milyon dolar şirket değeri üzerinden gerçekleşecek. Ancak ödenecek nihai tutar finansal borçlar, nakit dengesi ve işletme sermayesi düzeltmelerinin ardından işlemin kapanış gününde tam olarak kesinleşecek.

1970'TEN BUGÜNE UZANAN ÜRETİM HİKAYESİ

Eczacıbaşı, Türkiye'nin ilk temizlik kağıdı üretimini 1970 yılında Karamürsel'de kurulan İpek Kağıt tesislerinde başlatmıştı. Yarım asrı deviren bu yolculukta;