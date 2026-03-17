Baklavacı Faruk Güllüoğlu satışa çıktı: İşte ünlü marka için istenen bedel

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kayyum yönetiminde bulunan "Baklavacı Faruk Güllü" markasına ait ticari ve iktisadi bütünlüğü satışa çıkardı. Nisan ayında gerçekleştirilecek ihale ile köklü markanın yeni sahibi belli olacak.

TMSF tarafından yapılan duyuruya göre, Baklavacı Güllüoğlu Gıda Sanayi ve Dış Ticaret AŞ'ye ait varlıklardan oluşan ticari ve iktisadi bütünlük için 223 milyon TL muhammen bedel belirlendi.

Satış süreci şirketin bütün mal varlığını, haklarını, sözleşmelerini ve sahip olduğu marka değerini kapsıyor.

Dev ihalenin 8 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

10 YILLIK KAYYUM SÜRECİNDE SONA GELİNDİ

Güllüoğlu Baklavalarına, 2016 yılında yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında el konulmuş ve şirket yönetimi kayyuma devredilmişti.

Yaklaşık 10 yıldır TMSF yönetiminde faaliyetlerini sürdüren markanın satışa çıkarılmasıyla birlikte, işletme için yeni bir dönemin kapıları aralanıyor.