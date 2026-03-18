Tüketici haklarında yeni dönem: Sahte ilan ve indirim oyunlarına sıkı takip

Ticaret Bakanlığı ve İstanbul Arel Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen tüketici zirvesinde dijital dünyadaki yeni nesil tuzaklar masaya yatırıldı. Sahte ilanlara karşı e-Devlet önlemi ve indirim oyunlarına yönelik kritik uyarılar, tüketiciler için yeni bir dönemin kapısını araladı.

Dünya Tüketici Hakları Haftası, İstanbul Arel Üniversitesi'nde düzenlenen kapsamlı bir sempozyumla kutlandı. Ticaret Bakanlığı ve LOBİN International iş birliğiyle gerçekleşen "Tüketici Sorunları ve Çözüm Önerileri" etkinliğinde dijitalleşen dünyada tüketicilerin karşılaşabileceği yeni nesil tuzaklar ve çözüm yolları masaya yatırıldı.

İLANLARDA E-DEVLET DÖNEMİ: SAHTECİLİĞE SON

Sempozyumun en dikkat çeken açıklamaları Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan'dan geldi. İlan sitelerindeki mağduriyetleri bitirmek için kararlı olduklarını belirten Gürcan, artık e-Devlet üzerinden kimlik doğrulaması yapılmadan ilan verilemeyeceğini hatırlattı. Ayrıca araç satışlarındaki dolandırıcılık riskine karşı "Güvenli Ödeme Sistemi"nin önemine değinen Gürcan, tüketicilerin artık çok daha korunaklı bir sistemle alışveriş yapabileceğini müjdeledi.

CEBİNİZİ VE DOĞAYI KORUYAN ÇÖZÜM: YENİLENMİŞ ÜRÜNLER

Bakanlık onaylı merkezlerde yenilenen telefon, bilgisayar ve oyun konsolu gibi cihazların 24 ay garantiyle satışa sunulduğunu belirten Gürcan, bu sistemin hem sürdürülebilirliğe katkı sağladığını hem de vatandaşın bütçesini koruduğunu ifade etti.

İNDİRİM OYUNLARINA KARŞI "BİLİNÇLİ TÜKETİCİ" VURGUSU

Dr. Öğretim Üyesi Gözde Zeytin Çağrı ise alışveriş tutkunlarını "etiket oyunları" konusunda uyardı. Fiyatı önce yükseltip sonra indirimmiş gibi sunan yanıltıcı reklamlara dikkat çeken Çağrı, tüketicilerin bu tür durumları e-Devlet üzerinden Reklam Kurulu'na kolayca şikayet edebileceğini belirtti.

"İNSAN HAKLARI OLMADAN TÜKETİCİ HAKLARI KONUŞMAK MANİDAR"

Etkinliğe katılan eski KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dünyadaki insani dramlara dikkat çekerek anlamlı bir mesaj verdi. Tatar, Gazze ve İran'da yaşanan hak ihlallerine değinerek temel insan haklarının hiçe sayıldığı bir dünyada tüketici haklarını konuşmanın çelişkili ve derin bir konu olduğunu vurguladı.