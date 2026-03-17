IBAN'a gelen parayı geri gönderen hapse girebilir: Sakın bu tuzağa düşmeyin

IBAN dolandırıcıları yöntem değiştirdi. Hesabınıza "yanlışlıkla" para gönderip geri isteyenlerin oyununa gelmeyin. Uzmanlar, bu yöntemle vatandaşların bilmeden kara para aklama suçuna dahil edildiğini belirtiyor. Hesabınıza para gelirse yapacağınız tek şey var: "Bankayı arayın!"

IBAN'a gelen parayı geri gönderen hapse girebilir: Sakın bu tuzağa düşmeyin 1

Dolandırıcıların son dönemde en sık başvurduğu yöntemlerden biri, rastgele seçtikleri bir hesaba düşük miktarda para gönderip ardından o kişiyi telefonla aramak. "Hesabınıza sehven para yatırdık, lütfen şu IBAN'a geri gönderin" diyerek güven kazanan suçlular, paranın izini kaybettirmek için vatandaşları birer aracı olarak kullanıyor.

IBAN'a gelen parayı geri gönderen hapse girebilir: Sakın bu tuzağa düşmeyin 2

FARKINDA OLMADAN KARA PARA AKLAYABİLİRSİNİZ

İktisat Uzmanı Dr. Serkan Varsak, parayı size gönderen kişiyle geri göndermenizi isteyen şahsın farklı olduğunu şöyle vurguluyor:

"Siz parayı iade ettiğinizi sanırken aslında bir suç şebekesinin kara parasını aklamış oluyorsunuz. Geri gönderdiğiniz an sistemde paranın kaynağı siz görünüyor ve adli makamların doğrudan muhatabı haline geliyorsunuz."

IBAN'a gelen parayı geri gönderen hapse girebilir: Sakın bu tuzağa düşmeyin 3

HESABINIZA PARA GELİRSE YAPACAĞINIZ ŞEY ÇOK BASİT

Tanımadığınız birinden gelen paraya asla dokunmamanız gerektiğini belirten uzmanlar, izlenmesi gereken yolu şöyle özetliyor:

  • Kendi başınıza işlem yapmayın: Gelen parayı kendi elinizle başka bir IBAN'a göndermeyin.
  • Bankayı bilgilendirin: Derhal bankanızın müşteri hizmetlerini arayarak durumu bildirin.
  • Resmi iadeyi seçin: Hesabın geçici olarak bloke edilmesini isteyin ve iadenin banka kanalıyla (dekontlu şekilde) yapılmasını sağlayın.
IBAN'a gelen parayı geri gönderen hapse girebilir: Sakın bu tuzağa düşmeyin 4

ÜNİVERSİTELİLER VE KAPORA TUZAĞI

Dolandırıcılık ağı sadece "yanlış para" ile sınırlı değil. Özellikle üniversite öğrencilerine aylık ücret karşılığında "IBAN kiralama" teklifleri sunuluyor. Ayrıca araç ve gayrimenkul sitelerinde düşük fiyatlı sahte ilanlarla toplanan "küçük kaporalar", dolandırıcılar için devasa bir kazanç kapısına dönüşmüş durumda.

IBAN'a gelen parayı geri gönderen hapse girebilir: Sakın bu tuzağa düşmeyin 5

IBAN DOLANDIRICILIĞINDAN KORUNMA REHBERİ

YÖNTEMTEHLİKENE YAPMALI?
IBAN KiralamaAğır hapis cezası ve sicil kaydıHesabınızı asla başkasına kullandırmayın.
Yanlış Para İadesiKara para aklama suçuna ortaklıkParayı göndermeyin, bankaya bilgi verin.
Sahte İlanlarKapora dolandırıcılığıÜrünü görmeden, teyit etmeden para atmayın.
IBAN GüncellemeŞirket hatlarının ele geçirilmesiŞirketi arayarak IBAN değişikliğini teyit edin.
IBAN'a gelen parayı geri gönderen hapse girebilir: Sakın bu tuzağa düşmeyin 6