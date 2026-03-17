Yurt dışından telefon getirecekler dikkat: 2026 bandrol ücretleri belli oldu

Yurt dışından kişisel kullanım için telefon, televizyon veya bilgisayar getirmeyi düşünenler için 2026 yılı yol haritası netleşti. Resmi Gazete’de yayımlanan yeni karara göre bandrol bedellerinde bu yıl değişikliğe gidilmedi. 2019’dan bu yana uygulanan liste 2026’da da aynen geçerli olacak. İşte cihaz cihaz ödeyeceğiniz o rakamlar...

Ticari amaç gütmeksizin şahsi kullanım için yurt dışından getirilen elektronik cihazlara uygulanan bandrol ücretleri Cumhurbaşkanı Kararı ile kesinleşti. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni karara göre teknoloji meraklılarının ödeyeceği avro bazlı ücretlerde artış yapılmadı. 2019 yılında belirlenen tarifeler bu yıl da gümrük kapılarında ve ödeme noktalarında geçerliliğini koruyacak.

CEP TELEFONU VE BİLGİSAYARDA SABİT TARİFE

Yurt dışından tedarik edilen cihazların başında gelen cep telefonları ve bilgisayarlar için belirlenen tutarlar değişmedi. Buna göre:

Cep Telefonları: 20 avro

20 avro Bilgisayarlar ve Tabletler: 10 avro

10 avro Set Üstü Medya Kutuları (TV Box) ve Uydu Alıcıları: 7 avro

TELEVİZYON VE SES SİSTEMLERİNDE DURUM NE?

Ev eğlence sistemleri getirecekler için ise cihazın kapasitesine ve ekran boyutuna göre kademeli bir ücretlendirme söz konusu. Televizyonlar için 8 ile 80 avro arasında değişen bir skala uygulanırken, radyolar için bu tutar 1-2 avro seviyesinde kalıyor. Video oynatıcılar için 18 avro, görsel ve işitsel yayın alabilen diğer karma cihazlarda ise 2 ile 15 avro arasında bandrol bedeli tahsil edilecek.

ÖDEMELER TÜRK LİRASI ÜZERİNDEN YAPILACAK

Bandrol bedelleri avro cinsinden belirlenmiş olsa da ödemeler işlem tarihindeki Merkez Bankası döviz kurları baz alınarak Türk Lirası karşılığı şeklinde tahsil edilecek. Bu ücretlerin gümrükten geçiş esnasında veya cihazın kaydı sırasında ödenmesi gerekiyor.

VATANDAŞIN MERAK ETTİĞİ ÖDEME DETAYLARI

1. Bandrol ücreti dışında başka bir ödeme var mı? Evet, özellikle cep telefonları için bandrol bedeline ek olarak "IMEI Kayıt Harcı" ödenmesi gerekmektedir. Bandrol bedeli TRT adına tahsil edilen bir ücrettir.

2. Cihazı hediye getirmem durumunda bandrol öder miyim? Ticari olmayan her türlü giriş (hediye dahil) şahsi kullanım kapsamına girer ve listedeki bandrol bedeline tabidir.

3. Eski cihazımı yurt dışına götürüp getirirsem tekrar öder miyim? Hayır, halihazırda Türkiye'de kayıtlı olan veya Türkiye'den faturalı olarak alınan cihazlar için yurt dışına çıkış-girişlerde tekrar bandrol bedeli ödenmez.