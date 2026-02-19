Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 13 Şubat haftasında bir önceki haftaya göre 4,3 milyar dolar artarak 211,8 milyar dolara yükseldi. Altın rezervlerindeki güçlü yükselişin dikkat çektiği haftada, toplam rezervler yüzde 2,1 artış gösterdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini yayımladı. Verilere göre, Merkez Bankası'nın rezervlerinde geçen haftaki düşüşün ardından yeniden güçlü bir toparlanma görüldü.

BİR HAFTADA 4,3 MİLYAR DOLARLIK ARTIŞ

13 Şubat itibarıyla Merkez Bankası toplam rezervleri, bir önceki hafta bulunduğu 207 milyar 482 milyon dolar seviyesinden, 211 milyar 784 milyon dolara yükseldi. Rezervlerdeki bir haftalık artış 4 milyar 302 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

ALTIN REZERVLERİNDE REKOR SEVİYE

Haftalık artışın ana motoru altın rezervleri oldu.

Altın Rezervleri: 3 milyar 588 milyon dolar artışla 128,6 milyar dolardan 132,2 milyar dolara çıktı.

Brüt Döviz Rezervleri: 714 milyon dolar artışla 78,8 milyar dolardan 79,6 milyar dolara yükseldi.

TARİHİ SEYİR: 2024'TEN BUGÜNE REZERVLER

Ocak 2024'te 137 milyar dolar seviyesinde olan toplam rezervler, 2025 yılı boyunca kademeli bir yükseliş trendi izledi. 30 Ocak 2026'da 218,1 milyar dolar ile tarihi zirvesini gören rezervler, geçtiğimiz haftaki kısa süreli gerilemenin ardından yeniden 212 milyar dolar sınırına yaklaştı.

Güncel Rezerv Tablosu (Milyon Dolar)