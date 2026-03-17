Baklava ve lokumcularda bayram mesaisi! Bu ürünlere talep arttı
Bayrama sayılı günler kala tatlı siparişlerinde de artış yaşanma başladı. Lokumdan baklavaya uzanan geniş ürün yelpazesi tezgâhlardaki yerini alırken, gleneksel tatlıların yanı sıra son dönemde daha hafif ve düşük şekerli ürünlere olan ilgi de dikkat çekiyor.
Ramazan Bayramı öncesi tatlı imalathanelerinde yoğunluk başladı. Geleneksel olarak cevizli ve fıstıklı baklavanın bayram sofralarının vazgeçilmezi olduğunu belirten baklava imalathanesi sahibi Turhan Yıldız, son dönemde daha hafif tatlılara yönelimin arttığını söyledi.
Bayram soflarında son yıllarda tüketicilerin özellikle şeker oranı daha düşük olan tatlıları tercih ettiğini anlatan Yıldız, "Klasik cevizli ve fıstıklı baklava her zaman tercih ediliyor. Ancak son zamanlarda bayram sofralarında şeker oranı düşük olduğu için kuru baklava ve soğuk baklava gibi daha hafif tatlılara ilgi arttı. Şeker oranı daha az olduğu ve hafif oldukları için vatandaşlar, bu ürünleri daha çok tercih ediyor" dedi.
20'YE YAKIN ÇEŞİT ÜRETİLİYOR
İmalathanede çok sayıda baklava çeşidi üretildiğini söyleyen Yıldız, "Ortalama 20 çeşit ürünümüz var. Cevizli ve fıstıklı baklavanın yanı sıra fıstıklı şöbiyet, fıstıklı salyangoz, ev baklavası, hasır kadayıf ve Erzurum dolma kadayıf gibi çeşitlerimiz bulunuyor. Son dönemde soğuk baklava hem ramazan sonu olduğu için hem de sütlü ve hafif olduğundan daha çok ilgi görüyor. Onun yanında soğuk kadayıfımız var fıstıklı, cevizli, çikolatalı olmak üzere" diye konuştu.
Baklava fiyatlarının kullanılan malzemeye göre değiştiğini belirten Yıldız, cevizli baklavanın kilogram fiyatının ortalama 350 ile 600 lira arasında değiştiğini, fıstıklı baklavanın 900 liradan başlayıp 1500 liraya kadar çıktığını, soğuk baklavanın yaklaşık 600 lira, kuru baklavanın ortalama 900 lira civarında satıldığını sözlerine ekledi.
LOKUMA İLGİ BÜYÜK
Öte yandan UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Safranbolu ilçesinde, turist yoğunluğunun beklendiği Ramazan Bayramı öncesi lokumcularda tatlı bir telaş başladı. Safranlı başta olmak üzere damla sakızlı, fındıklı, güllü, çifte kavrulmuş, çikolatalı, sade, fıstıklı, sarma gibi çeşit çeşit lokumlar alıcılarını bekliyor.
Safranbolu'da lokum üreticiliği yapan Erdinç Sezer, bayramın ilk iki günü yoğunluk beklediklerini belirterek, "Bizim ümidimiz bayramın iyi geçeceği yönünde. Umarım Safranbolu bu yıl da her zaman olduğu gibi misafirlerin tercih sebebi olur. Biz hazırlıklarımızı yaptık. Artık misafirlerimizi bekliyoruz. Lokum, helva, şekerleme olarak hepsini bir düşünürsek yaklaşık 30-35 çeşit ürünümüz var. Bizim lokomotif ürünümüz klasik Hindistan cevizli fındıklı lokum. Bunun haricinde ilk üçe safranlıyı ve Antep fıstıklı çifte kavrulmuş lokumu koyabiliriz. Umarım herkes mutlu olur. Coğrafi işaretin olması artık insanlarda olumlu bir algı oluşturdu. Lokumun haricinde Safranbolu safranının da Avrupa Birliği nezdinde coğrafi işarete sahip olması da bizim için çok değerli" dedi.