Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve yurt içindeki enflasyon görünümü doğrultusunda şekillenecek karar, yalnızca yatırımcılar için değil; konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi kullanmayı planlayan milyonlarca vatandaş için de büyük önem taşıyor.

Piyasa anketlerinde ağırlıklı beklenti politika faizinin sabit bırakılması yönünde şekillenirken, Merkez Bankası'nın likidite yönetimi ve finansal koşullara ilişkin vereceği mesajlar da bankacılık sektörü ve reel ekonomi için kritik görülüyor.

TCMB'nin para politikasında geldiği aşamayı ortaya koyacak olan Mart ayı kararı, aynı zamanda önümüzdeki döneme ilişkin mesajlar açısından da piyasalar tarafından yakından izleniyor. Para politikasındaki sıkı duruşun sürdürülüp sürdürülmeyeceği ve olası yeni adımların sinyali, finans çevreleri açısından belirleyici olacak.

MERKEZ BANKASI MART AYI FAİZ KARARI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan 2026 yılı toplantı takvimine göre, Mart ayı faiz kararı 12 Mart 2026 Perşembe günü bugün açıklanacak. Para Politikası Kurulu (PPK) üyeleri, Merkez Bankası Başkanı başkanlığında günün erken saatlerinde toplanarak makroekonomik verileri ve enflasyon raporlarını değerlendirecek.

BEKLENTİLER NE YÖNDE?

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, mart ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini değiştirmeyerek yüzde 37 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor. Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 37'si politika faizinin sabit bırakılacağını öngörürken, 1'i 50 baz puan indirim yapılacağını tahmin etti. Ekonomistlerin mart ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı, yüzde 37 ile politika faizinin sabit bırakılacağı yönünde oldu. Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 30 oldu. Ocak ayında yapılan PPK toplantısında, politika faizi 100 baz puan indirilerek yüzde 37'ye çekilmişti.

YIL SONU TAHMİNİ YÜZDE 30

Ekonomistlerin mart ayı beklentilerinin yüzde 37 ile mevcut durumun korunacağı yönünde şekillenirken, orta vadeli öngörüler de anket sonuçlarına yansıdı. Ankete katılan uzmanların yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı yüzde 30 olarak belirlendi. Bu veri, piyasanın yılın geri kalanında kademeli bir indirim sürecinin devam edebileceğine yönelik beklentisini ortaya koydu.



MERKEZ BANKASI OCAK AYI FAİZ KARARI

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, 2026 yılının ilk toplantısını Ocak ayında gerçekleştirmiş ve piyasa beklentileri doğrultusunda bir karara imza atmıştı. Ocak ayı toplantısında, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 38'den yüzde 37'ye çekilerek 100 baz puanlık bir indirime gidilmişti. Bu karar, ekonomideki dezenflasyon sürecinin güçlenmesi ve makroekonomik dengelerdeki iyileşme sinyalleri üzerine alınmış; sıkı para politikası duruşunun verilerle uyumlu şekilde esnetilebileceği mesajını vermişti. Ocak ayındaki bu indirim hamlesi, bankaların kredi faiz oranlarında ve mevduat getirilerinde kademeli bir hareketliliği beraberinde getirirken, Mart ayı kararı öncesinde de uzmanların baz alacağı en yakın veri seti olarak güncelliğini koruyor.

BİR SONRAKİ TOPLANTI NE ZAMAN?

Merkez Bankası faiz kararı takvimi şu şekilde: