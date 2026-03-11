38 ekonomistten 37'si aynı senaryoda birleşti: Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), jeopolitik gerilimlerin gölgesinde yılın ikinci faiz kararını yarın açıklıyor. Piyasaların kilitlendiği kritik toplantı öncesi ekonomistlerin beklentisi netleşti. 38 uzmandan 37'si aynı senaryoyu işaret etti. İşte TCMB faiz kararı öncesi son veriler...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Orta Doğu'da yaşanan jeopolitik gerilimin gölgesinde yılın ikinci faiz kararını yarın açıklayacak. Faiz kararı öncesinde ekonomistlerin beklentisi belli oldu. 38 ekonomistten 37'si aynı görüşte birleşti. İşte ayrıntılar...
YÜZDE 38'DEN YÜZDE 37'YE İNDİRİLMİŞTİ
Yurt içinde piyasaların gözü Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı yılın ikinci faiz kararına çevrildi. Ocak ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 38'den yüzde 37'ye indirilmesine karar verilmişti. Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu yılın ikinci politika faizi kararı için yarın toplanacak.
PİYASALAR MERAKLA BEKLİYOR
Orta Doğu'daki savaşın tetiklediği küresel piyasa dalgalanmasına karşı likiditeyi sıkılaştırarak Türk Lirası'ndaki ani dalgalanmaların önüne geçen Merkez Bankası'nın atacağı adım piyasalar tarafından merakla bekleniyor.
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Fatih Karahan başkanlığındaki Para Politikası Kurulu (PPK), 12 Mart 2026 Perşembe günü saat 14.00'da politika faizi kararını kamuoyuna duyuracak.
38 EKONOMİSTİN 37'Sİ AYNI GÖRÜŞTE
TCMB'nin 12 Mart Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik düzenlediği beklenti anketi, 38 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 37'si politika faizinin sabit bırakılacağını öngörürken, 1'i 50 baz puan indirim yapılacağını tahmin etti. Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 30 oldu.