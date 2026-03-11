Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Orta Doğu'da yaşanan jeopolitik gerilimin gölgesinde yılın ikinci faiz kararını yarın açıklayacak. Faiz kararı öncesinde ekonomistlerin beklentisi belli oldu. 38 ekonomistten 37'si aynı görüşte birleşti. İşte ayrıntılar...

YÜZDE 38'DEN YÜZDE 37'YE İNDİRİLMİŞTİ

Yurt içinde piyasaların gözü Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı yılın ikinci faiz kararına çevrildi. Ocak ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 38'den yüzde 37'ye indirilmesine karar verilmişti. Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu yılın ikinci politika faizi kararı için yarın toplanacak.