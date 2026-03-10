Mesai 4 güne düştü, 2 ay maaş yok: Enerji krizi ülke ekonomisini vurdu
Dünyada patlak veren enerji kriziyle birlikte Pakistan ekonomisi alarm veriyor. Başbakan Şahbaz Şerif, ham petrol fiyatlarındaki aşırı yükseliş ve Hürmüz Boğazı’nın kapanması sonrası radikal kararları açıkladı: "Kabine iki ay maaş almayacak, devlet daireleri haftada sadece 4 gün çalışacak."
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD-İsrail ile İran arasındaki çatışmanın ülke ekonomisi üzerindeki yıkıcı etkilerini hafifletmek amacıyla tasarruf paketini devreye soktu. Hükümet yetkilileriyle yapılan kritik zirvenin ardından açıklanan tedbirler, ülkede hayatın akışını kökten değiştirecek.
ARAÇ YAKITLARI VE KULLANIMINA KISITLAMA
Ulusa sesleniş konuşması yapan Şerif, enerji maliyetlerini düşürmek için ilk etapta resmi araçların yakıt ödeneklerinin yüzde 50 azaltılacağını duyurdu. Ayrıca, önümüzdeki iki ay boyunca hükümet birimlerine ait araçların yüzde 60'ının trafiğe çıkması tamamen durduruldu.
İKİ AY MAAŞ YOK
Ekonomik yükü halkla paylaşmak adına ilk adımı hükümet attı. Başbakan Şerif, kabine üyelerinin önümüzdeki iki ay boyunca maaşlarından tamamen feragat edeceğini, milletvekili maaşlarında ise yüzde 25 kesintiye gidileceğini açıkladı. Devlet dairelerinin genel giderleri de yüzde 20 oranında düşürüldü.
HAFTADA 4 GÜN MESAİ VE ONLİNE EĞİTİM
Enerji tasarrufu kapsamında kamu binalarının açık kalma süresi de sınırlandırıldı. Memurların yüzde 50'sinin evden çalışacağını belirten Şerif, devlet dairelerinin haftada sadece dört gün hizmet vereceğini duyurdu. Öte yandan, yükseköğretim kurumları da ulaşım ve enerji giderlerini kısmak amacıyla çevrim içi (online) ders sistemine geri döndü.
"PETROL 100 DOLARI AŞTI, MAHKUM DURUMDAYIZ"
Küresel piyasalardaki kaosu özetleyen Başbakan Şerif, "Ham petrol fiyatı aniden 60 dolar seviyelerinden 100 doların üzerine çıktı. Pakistan'daki günlük yaşam, Körfez bölgesinden gelen petrol ve gaz tedarikine büyük ölçüde bağımlı" ifadelerini kullandı.
SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)
1. Pakistan'daki tasarruf tedbirlerinin ana sebebi nedir? İran-İsrail-ABD arasındaki gerilim sonrası Hürmüz Boğazı'nın kapanması ve ham petrol fiyatlarının 100 doları aşarak enerji maliyetlerini sürdürülemez hale getirmesidir.
2. Hükümet yetkilileri maaş alacak mı? Alınan karar doğrultusunda kabine üyeleri 2 ay boyunca maaş almayacak, milletvekillerinin maaşlarından ise yüzde 25 kesinti yapılacak.
3. Günlük yaşamda ne gibi değişiklikler olacak? Devlet daireleri haftada sadece 4 gün açık olacak, memurların yarısı evden çalışacak ve üniversitelerde eğitim tamamen online sisteme dönecek.
4. Seyahat yasakları neleri kapsıyor? Hükümet yetkililerinin "ülke çıkarları için hayati olmayan" bütün yurt dışı seyahatleri ikinci bir emre kadar yasaklanmış durumdadır.