Mesai 4 güne düştü, 2 ay maaş yok: Enerji krizi ülke ekonomisini vurdu

Dünyada patlak veren enerji kriziyle birlikte Pakistan ekonomisi alarm veriyor. Başbakan Şahbaz Şerif, ham petrol fiyatlarındaki aşırı yükseliş ve Hürmüz Boğazı’nın kapanması sonrası radikal kararları açıkladı: "Kabine iki ay maaş almayacak, devlet daireleri haftada sadece 4 gün çalışacak."

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD-İsrail ile İran arasındaki çatışmanın ülke ekonomisi üzerindeki yıkıcı etkilerini hafifletmek amacıyla tasarruf paketini devreye soktu. Hükümet yetkilileriyle yapılan kritik zirvenin ardından açıklanan tedbirler, ülkede hayatın akışını kökten değiştirecek. ARAÇ YAKITLARI VE KULLANIMINA KISITLAMA Ulusa sesleniş konuşması yapan Şerif, enerji maliyetlerini düşürmek için ilk etapta resmi araçların yakıt ödeneklerinin yüzde 50 azaltılacağını duyurdu. Ayrıca, önümüzdeki iki ay boyunca hükümet birimlerine ait araçların yüzde 60'ının trafiğe çıkması tamamen durduruldu.

İKİ AY MAAŞ YOK Ekonomik yükü halkla paylaşmak adına ilk adımı hükümet attı. Başbakan Şerif, kabine üyelerinin önümüzdeki iki ay boyunca maaşlarından tamamen feragat edeceğini, milletvekili maaşlarında ise yüzde 25 kesintiye gidileceğini açıkladı. Devlet dairelerinin genel giderleri de yüzde 20 oranında düşürüldü. HAFTADA 4 GÜN MESAİ VE ONLİNE EĞİTİM Enerji tasarrufu kapsamında kamu binalarının açık kalma süresi de sınırlandırıldı. Memurların yüzde 50'sinin evden çalışacağını belirten Şerif, devlet dairelerinin haftada sadece dört gün hizmet vereceğini duyurdu. Öte yandan, yükseköğretim kurumları da ulaşım ve enerji giderlerini kısmak amacıyla çevrim içi (online) ders sistemine geri döndü.