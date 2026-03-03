ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası enerji piyasaları yangın yerine döndü. Stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nın kapanması ve Katar Enerji'ye ait LNG tesisinde üretimin durmasıyla birlikte Avrupa'da gaz fiyatları yüzde 100'ün üzerinde artış gösterdi.

Dünya LNG (Sıvılaştırılmış Doğal Gaz) ihracatının can damarı olan Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiği tamamen dururken, küresel tedarik zinciri kırılma noktasına geldi. En büyük LNG ihracatçılarından biri olan Katar'ın ihracat rotasının kapanması, enerji piyasalarında paniğe yol açtı.

KATAR'DA ÜRETİM DURDU, FİYATLAR UÇUŞA GEÇTİ

İran'dan fırlatılan bir İHA'nın Katar'ın Ras Laffan Sanayi Şehri'ndeki QatarEnergy tesisini hedef almasıyla dev tesiste üretim tamamen durduruldu. Bu gelişme, Avrupa gaz fiyatlarındaki ralliyi tetikleyen ana unsur oldu. Hollanda merkezli TTF piyasasında megavatsaat başı gaz fiyatı, saldırı öncesindeki 31,95 avro seviyesinden 65,5 avroya fırlayarak yüzde 100 eşiğini aştı.

2022'DEN BU YANA EN BÜYÜK ARZ ŞOKU

Küresel LNG kapasitesinin yüzde 20'sini elinde tutan Katar'daki tesislerin kapanması, uzmanlar tarafından Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan bu yana görülen en büyük arz şoku olarak nitelendiriliyor. QatarEnergy'nin "mücbir sebep" ilan etmesi, uzun vadeli sözleşmesi olan ülkeleri spot piyasaya yönelmeye zorlarken, bu durumun fiyatları daha da yukarı çekmesinden endişe ediliyor.

AVRUPA'DA STOKLAR KRİTİK SEVİYEDE

Rus gazını tamamen kesme kararı alan Avrupa ülkeleri, bu yeni krizle en hazırlıksız anında yakalandı. AB ülkelerinin doğal gaz depolarındaki doluluk oranının geçen yılın gerisinde kalarak yüzde 30 seviyelerinde seyretmesi, kış sonu için riskleri artırıyor. AB Doğal Gaz Koordinasyon Grubu, kriz önlemlerini görüşmek üzere 4 Mart'ta acil toplanma kararı aldı.