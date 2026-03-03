Orta Doğu’daki gerilim Hürmüz Boğazı’nı tehdit ediyor, petrol fiyatları rekor tazeliyor. 3 Mart itibarıyla Brent petrolün varil fiyatı 80 doları aşarken, akaryakıt tabelaları bu gece değişecek. Benzin, motorin ve LPG’de yeni rakamlar netleşirken, “Petrolün yükselişi pompaya nasıl yansıyacak?” sorusu da vatandaşın gündeminde. İşte benzin, motorin ve LPG’de güncel fiyatlar.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla birlikte petrol fiyatları hızla artarken, piyasalardaki yükseliş pompaya da yansıyor. Brent petrolün varil fiyatı 3 Mart Salı günü 80,30 dolar seviyelerini görürken, akaryakıt fiyatlarında son durum merak ediliyor.

MOTORİN, BENZİN VE LPG KAÇ LİRA OLACAK?

4 Mart 2026 Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatlarına 6 lira 69 kuruşluk artış kaydedilecek. Ayrıca, benzinin litre fiyatına 2 ila 3 TL arasında artış yapılması bekleniyor. Yine 4 Mart gece yarısından itibaren otogaz (LPG) fiyatlarında 65 kuruş artış gözlemlenecek.

Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, Orta Doğu'da süregelen savaş ve Brent petroldeki yükseliş, pompa fiyatları üzerindeki baskıyı artırırken, vatandaşlar da "Benzin ne kadar oldu?", "Motorin kaç lira?" gibi sorulara cevap arıyor.

3 MART 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (TABLO)

ŞEHİR BENZİN MOTORİN OTOGAZ İstanbul Avrupa 58.40 60.40 30.29 İstanbul Anadolu 58.24 60.24 29.69 Ankara 59.34 61.50 30.17 İzmir 59.62 61.77 30.09

DÜNYA TİCARETİNİN KALBİ DURABİLİR

Akaryakıt fiyatlarında dalgalanmalar devam ederken, Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem de A Haber ekranlarında Ortadoğu'da tırmanan gerilimin küresel ekonomiye ve Türkiye piyasalarına yansımalarını değerlendirdi. Hürmüz Boğazı'ndaki risklerin petrol fiyatlarını tetiklediğini belirten Erdem, "İran 'ben kapattım' derken aslında bir tehditten bahsediyor. Orası 30 kilometrelik bir darboğaz ve dünyanın en kritik noktalarından biri. Buradan geçen gemileri vururum tehdidiyle aslında fiilen kapı kapatılmış oluyor. Dünya petrol ticaretinin beşte biri, LNG ticaretinin ise yüzde 25'i buradan geçiyor. İlk saldırıyla birlikte petrol fiyatlarında yüzde 8'e yakın bir yükseliş oldu, Brent petrol 80 doların üzerine çıktı" ifadelerini kullandı.

ENFLASYON VE CARİ AÇIK BASKISI

Petrol fiyatlarındaki artışın Türkiye ekonomisi üzerindeki olası etkilerini rakamlarla açıklayan Erdem, "Petrol fiyatlarının artması dünya enflasyonunu olumsuz etkileyecek. Bizi ilgilendiren kısım enerji maliyetlerinin artmasıdır. Petroldeki kalıcı 10 dolarlık bir artış, bizim cari açığımıza 4-5 milyar dolarlık olumsuz bir yük getiriyor. Ayrıca enflasyona yıllık bazda yüzde 1 ila 1,5 oranında negatif katkı yapıyor" sözleriyle tehlikenin boyutuna dikkat çekti.

İRAN'IN YENİ STRATEJİSİ: EKONOMİK BASKI KARTI

İran'ın askeri çatışmayı ekonomik bir savaş zeminine taşıdığını ifade eden Erdem, "İran iki taktik uyguluyor. Birincisi ABD üslerine dolaylı yoldan baskı kurmak, ikincisi ise Dubai ve Suudi Arabistan'daki rafineriler gibi ekonomiyi sarsacak noktaları hedef alarak küresel bir baskı oluşturmak" dedi. OPEC'in kararlarına değinen Erdem, "Vanaları açsanız bile o petrolü Hürmüz'den geçiremiyorsanız fiyatlar yükselmeye mahkumdur" değerlendirmesinde bulundu.

FİZİKİ ALTINDA "MAKAS" ALARMI

Risklerin artmasıyla yatırımcının güvenli liman olan altına yöneldiğini belirten Erdem, "Borsalardan çıkış başlayınca para altına akıyor. Altının onsu 2390 dolara kadar çıktı. İçeride gram altın 7500-8000 lira seviyelerini zorluyor" dedi. Piyasadaki makas aralığına dikkat çeken Erdem, "Fiziki altın almaya kalktığınızda Kapalıçarşı'da alım-satım arasındaki farkın 400-500 liradan 1000 liraya kadar çıktığını görüyoruz. Bu durum fiziki altına ulaşımı da zorlaştıran bir unsur" sözleriyle piyasadaki son durumu aktardı.

SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)

1. Fiyat artışları ne zaman geçerli olacak? Motorin, benzin ve LPG fiyatlarındaki yeni düzenlemelerin 4 Mart Çarşamba günü (bu gece yarısı) itibarıyla pompaya yansıması bekleniyor.

2. Brent petrol neden yükseliyor? Orta Doğu'daki jeopolitik riskler ve Hürmüz Boğazı'na yönelik tehditler nedeniyle petrolün varil fiyatı 80 dolar barajını aşmış durumda.

3. Altın fiyatlarındaki makas aralığı neden açıldı? Piyasadaki yoğun talep ve fiziki altına erişimdeki zorluklar nedeniyle Kapalıçarşı'da alım-satım farkı 1000 liraya kadar yükselmiş durumda.