Cevdet Yılmaz'dan ekonomiye güven mesajı: Türkiye ön alıcı tedbirleri hayata geçirdi
Küresel piyasalar Orta Doğu’dan gelen haberlerle sarsılırken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan ekonomiye güven mesajı geldi. Ülkedeki makroekonomik temellerin sağlam olduğunu vurgulayan Yılmaz, “Kurumlarımız jeopolitik gelişmelere karşı ön alıcı tedbirler almış durumda" dedi.
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik operasyonlarının ardından küresel enerji krizinin Türkiye üzerindeki olası etkileri merak konusuydu. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türk ekonomisinin dış etkilere karşı sağlam bir yapısı olduğunun altını çizdi.
"KURUMLARIMIZ ÖN ALICI TEDBİRLER ALDI
Yılmaz'ın X üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Makroekonomik temellerimiz sağlam. Ekonomimiz bundan önce de yaşanan birçok dışsal etkiye karşı dirençli yapısını ispat etti. Bölgemizde yaşanan jeopolitik gelişmelerden kaynaklanacak geçici etkilere karşı kurumlarımız ön alıcı tedbirler almış durumda. Gelişmeler yakından takip edilmeye devam edilecektir."
KÜRESEL PİYASALARDA HÜRMÜZ ÇATLAĞI
Orta Doğu'da tırmanan askeri gerilim, küresel enerji arzı ve finans piyasalarını doğrudan etkiledi. Hafta sonu gerçekleşen hava harekatlarının ardından dünyanın en kritik su yollarından biri olan Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanma noktasına gelmesi, petrol fiyatlarında son 14 ayın zirvesini beraberinde getirdi.
PETROL VE ALTINDA REKOR SERİSİ
Güne agresif bir giriş yapan Brent petrol, erken işlemlerde yüzde 13 değer kazanarak varil başına 82 dolara kadar çıktı. Piyasalardaki belirsizlik yatırımcıları güvenli limanlara yönlendirirken, altın fiyatları da yüzde 2,8 artışla ons başına 5 bin 397 dolar seviyesine ulaşarak rekor tazeledi.
SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)
- Cevdet Yılmaz'ın mesajı ne anlama geliyor? Yılmaz, küresel krizin Türk ekonomisi üzerindeki etkilerini sınırlamak için ilgili kurumların (Merkez Bankası, Hazine vb.) önceden hazırlık yaptığını ve temellerin sağlam olduğunu belirtti.
- Petrol fiyatları neden 82 dolara çıktı? Hürmüz Boğazı'ndaki fiili kapanma ve arz güvenliği endişeleri, petrol fiyatlarını son 14 ayın en yüksek seviyesine taşıdı.
- Altın fiyatlarındaki yükseliş sürecek mi? Küresel belirsizlik dönemlerinde yatırımcıların "güvenli liman" olarak altına yönelmesi, ons fiyatını 5 bin 397 dolar seviyesine çıkararak rekor kırdırdı.
- Türkiye enerji arzında sorun yaşar mı? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, jeopolitik risklere karşı bütün tedbirlerin alındığını ve sürecin anlık olarak takip edildiğini vurguladı.