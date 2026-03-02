Cevdet Yılmaz'dan ekonomiye güven mesajı: Türkiye ön alıcı tedbirleri hayata geçirdi

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik operasyonlarının ardından küresel enerji krizinin Türkiye üzerindeki olası etkileri merak konusuydu. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türk ekonomisinin dış etkilere karşı sağlam bir yapısı olduğunun altını çizdi.

"KURUMLARIMIZ ÖN ALICI TEDBİRLER ALDI

Yılmaz'ın X üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Makroekonomik temellerimiz sağlam. Ekonomimiz bundan önce de yaşanan birçok dışsal etkiye karşı dirençli yapısını ispat etti. Bölgemizde yaşanan jeopolitik gelişmelerden kaynaklanacak geçici etkilere karşı kurumlarımız ön alıcı tedbirler almış durumda. Gelişmeler yakından takip edilmeye devam edilecektir."

KÜRESEL PİYASALARDA HÜRMÜZ ÇATLAĞI

Orta Doğu'da tırmanan askeri gerilim, küresel enerji arzı ve finans piyasalarını doğrudan etkiledi. Hafta sonu gerçekleşen hava harekatlarının ardından dünyanın en kritik su yollarından biri olan Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanma noktasına gelmesi, petrol fiyatlarında son 14 ayın zirvesini beraberinde getirdi.