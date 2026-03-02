Borsa İstanbul’da piyasa güvenliği önlemi! Açığa satış 2-6 mart arasında yasak

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul pay piyasalarında açığa satış işlemlerini 2-6 Mart tarihleri arasında yasakladı. Kredili sermaye piyasası işlemlerinde ise öz kaynak oranı esnetilerek uygulanacak. Karar, yatırımcı haklarını korumak ve piyasadaki olası etkileri sınırlamak amacıyla alındı.

Sermaye Piyasası Kurulu, bölgede jeopolitik gerginlik ve çatışmaların sermaye piyasasına ihtimal etkilerinin sınırlandırılmasını, sermaye piyasasının güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işleyişinin ve gelişmesinin sağlanmasını, yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunmasını teminen bazı tedbirlerin alınması gereğiyle açıklama yayımladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2 Mart tarihinden 6 Mart tarihi seans sonuna kadar, Borsa İstanbul A.Ş. pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına ve kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."