TCMB’den döviz piyasasına yeni adım
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), döviz piyasasında sağlıklı işleyişi sağlamak ve döviz kurlarındaki oynaklığı azaltmak amacıyla Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlanacağını açıkladı.
TCMB açıklamasında, "Döviz piyasasının sağlıklı çalışması, döviz kurlarında gözlenebilecek oynaklıkların engellenmesi ve döviz likiditesinin dengelenmesi amacıyla TCMB nezdinde Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlanacaktır." ifadesine yer verildi.