CANLI YAYIN

Kirada “yüksek ateş” düştü: 4 yılın en sakin dönemi

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Kirada “yüksek ateş” düştü: 4 yılın en sakin dönemi

Konut piyasasında pandemi sonrası başlayan sert kira artışları hız kesiyor. Ocak ayı itibarıyla yıllık kira zam oranı yüzde 33,98’e gerileyerek son 46 ayın en düşük seviyesine indi. Yeni kiracı kira artış oranı ise yüzde 34,2 ile son 52 ayın en sakin dönemine işaret etti.

Artışlar sürse de hız belirgin şekilde düştü. Gözler şimdi dar gelirliyi rahatlatması beklenen "sosyal kiralık konut" projelerinde.

Kirada “yüksek ateş” düştü: 4 yılın en sakin dönemi - 1

ZAM ORANI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye'de kira artışları, sözleşme yenileme döneminde 12 aylık TÜFE ortalamasına göre yapılıyor. Bu oran yasal tavan niteliği taşıyor.

  1. 2022'nin ikinci yarısında 12 aylık TÜFE ortalaması %50'yi aştı
  2. 2022 sonunda %70'in üzerine çıktı
  3. 10 Haziran 2022 – 1 Temmuz 2024 arasında mevcut kiracılar için %25 zam sınırı uygulandı
  4. Sınırın sona ermesinin ardından oran %60 seviyesindeydi
  5. Ocak itibarıyla %33,98'e geriledi

Bu düşüşte enflasyondaki yavaşlama belirleyici oldu.

Kirada “yüksek ateş” düştü: 4 yılın en sakin dönemi - 1

TCMB VERİSİ: YENİ KİRACI KİRA ENDEKSİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) konut kira piyasasına ilişkin yeni bir gösterge yayımlamaya başladı.

Ocak Ayı Verileri

  • Aylık artış: %3,5
  • Yıllık nominal artış: %34,2
  • Reel artış: %2,7

Bu veri, kira piyasasında artış hızının sert şekilde yavaşladığını ortaya koyuyor.

📊 KİRA ARTIŞLARINDA 5 YILLIK SEYİR

Dönem Yıllık Artış Oranı Not
2021 İlk Yarı %25 Normal seyir
2022 İkinci Yarı %143 Tarihi zirve
2023 Geneli %100+ Üç haneli artış
2024 İkinci Yarı %50-60 Düşüş başladı
2025 Sonu %36 Belirgin yavaşlama
2026 Ocak %34,2 52 ayın en düşük seviyesi

🏠 100 M² KONUTTA ORTALAMA KİRA (2026 OCAK)

İl Ortalama Kira
Türkiye 22.475 TL
İstanbul 36.786 TL
Ankara 21.007 TL
İzmir 25.218 TL

YAVAŞLAMANIN 5 TEMEL NEDENİ

  1. Deprem bölgesinde tamamlanan yüz binlerce konut arzı artırdı.
  2. Deprem sonrası göç edenlerin bir kısmı geri döndü.
  3. Suriyeli nüfusta geri dönüşler yaşandı.
  4. Kiracı olmanın maliyeti artınca konut satın alma eğilimi güçlendi.
  5. Enflasyondaki düşüş, 12 aylık TÜFE ortalamasını aşağı çekti.

Kirada “yüksek ateş” düştü: 4 yılın en sakin dönemi - 1

GÖZLER "SOSYAL KİRALIK KONUT" PROJESİNDE

Hürriyet'in haberine göre; Kira artış hızındaki yavaşlama, fiyatların erişilebilir seviyeye indiği anlamına gelmiyor. Türkiye, 2025'te OECD ülkeleri arasında en yüksek kira artışı yaşayan ülke konumunda.

Barınma sorununa çözüm için kamu sosyal konut üretimine hız verdi.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından ilk etapta İstanbul'da 15 bin sosyal kiralık konut üretimi planlanıyor.

Sektör temsilcileri, çözüm için:

  • Rakamın artırılması
  • Modelin ülke geneline yayılması
  • Kamu-özel sektör işbirliği geliştirilmesi

gerektiğini vurguluyor.

Kirada “yüksek ateş” düştü: 4 yılın en sakin dönemi - 1

❓ SIKÇA SORULAN SORULAR

Kira artışı nasıl hesaplanır?

  • 12 aylık TÜFE ortalaması esas alınır ve bu oran yasal tavan niteliğindedir.

%25 zam sınırı devam ediyor mu?

  • Hayır. 1 Temmuz 2024 itibarıyla uygulama sona erdi.

Reel kira artışı ne demek?

  • Enflasyondan arındırılmış artış oranıdır. Ocak ayında reel artış %2,7 oldu.

Kiralar düşecek mi?

  • Artış hızı düşüyor ancak nominal olarak kiralar artmaya devam ediyor.

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın