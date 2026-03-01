Kirada “yüksek ateş” düştü: 4 yılın en sakin dönemi

Konut piyasasında pandemi sonrası başlayan sert kira artışları hız kesiyor. Ocak ayı itibarıyla yıllık kira zam oranı yüzde 33,98’e gerileyerek son 46 ayın en düşük seviyesine indi. Yeni kiracı kira artış oranı ise yüzde 34,2 ile son 52 ayın en sakin dönemine işaret etti.