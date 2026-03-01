Cebi de sofrayı da güldürdü: İşte tezgahtaki en ucuz lezzet

Trabzon'daki balıkçı tezgahlarında hamsi ve istavritin kilogramı 100 liradan satışa sunuluyor. Ortahisar ilçesinin Moloz mevkisindeki tezgahlarda yaşanan hareketlilik hem esnafın hem de vatandaşın yüzünü güldürüyor.

Trabzon'da balıkçı tezgahları bayram yeri gibi! Uzun bir aradan sonra rotayı yeniden Karadeniz'e kıran hamsi ve istavrit, kilogramı 100 liradan kapış kapış gidiyor. İğneada açıklarından gelen gümüş parıltılı hamsiler, Ramazan sofralarının yeni favorisi oldu.

"HAMSİ YENİDEN DÖNÜŞ YAPTI"

Balıkçı esnafı, uzun süren sessizliğin ardından hamsinin tezgahlarda bol miktarda yer aldığını belirtiyor. Kırklareli'nin İğneada açıklarından gelen taze hamsiler için esnaf, "Hamsi yeniden dönüş yaptı. Vatandaşlar bolca yiyecek, fiyatlar da gayet uygun" diyerek memnuniyetini dile getiriyor.

RAMAZAN SONUNA KADAR BOLLUK BEKLENTİSİ

Ramazan ayının ilk günlerine oranla balığa olan ilginin arttığını vurgulayan balıkçılar, hamsi bolluğunun bayrama kadar süreceğini öngörüyor. Hava muhalefeti nedeniyle deniz balıklarının az olmasına rağmen, istavrit ve hamsideki bolluk piyasayı dengeliyor.

TEZGAHLARDAKİ GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

Moloz mevkisindeki balıkçı tezgahlarında güncel fiyatlar şöyle şekillendi:

Hamsi ve İstavrit: 100 TL

Somon: 300 TL

Çipura ve Levrek: 500 TL

Çinekop: 600 TL

Hamsi ve istavritin yanı sıra somonun da en çok tercih edilen türler arasında yer aldığı belirtiliyor.

