Altın ve gümüşten tarihi zirve! Orta Doğu'daki savaş piyasaları salladı

Orta Doğu’da gerilimin tırmanmasıyla ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları küresel piyasalarda sert dalgalanmalara yol açtı. Yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesiyle altın fiyatları tarihi seviyelere çıktı. İstanbul Kapalıçarşı’da gram altının 8 bin TL’yi aştığı belirtilirken, uzmanlar jeopolitik riskler nedeniyle piyasalarda yüksek oynaklığın sürebileceği uyarısında bulunuyor.

Orta Doğu'da çıkan savaş sonrası bölgede alarm verildi (AA) ALTINDA TARİHİ YÜKSELİŞ Bölgede fiili bir savaş ortamının oluşturken, yatırımcılar güvenli limanlara yöneldi. Bu gelişmelerin etkisiyle altın fiyatlarında tarihi yükselişler yaşandı.

Savaş kararı sonrası altın ve gümüşte büyük bir yükseliş yaşandı (AA) KAPALIÇARŞI'DA 8 BİN TL'Yİ GEÇTİ İstanbul'da Kapalıçarşı piyasasında gram altının fiyatının 8 bin TL seviyesini aştığı öne sürüldü. Kuyumcular ve piyasa çevreleri, artan jeopolitik riskler, döviz kurundaki hareketlilik ve fiziki altına olan yoğun talebin fiyatları yukarı çektiğini belirtiyor. Birim Saat Alış Satış Değişim Has Altın 14:30 7.781,23 7.978,09 %5,84 Ons 14:30 5.280,1 5.280,8 %0,33 USD/KG 14:30 176.720 180.500 %5,59 EUR/KG 14:30 149.580 153.010 %5,62 22 Ayar 14:30 7.078,92 7.559,19 %5,85 Gram Altın 14:30 7.742,32 8.017,98 %5,84 Altın/Gümüş 14:30 51,44 59,91 %5,61 Yeni Çeyrek 14:30 12.683 13.089 %5,84 Eski Çeyrek 14:30 12.528 12.969 %5,83