Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yaşlı, engelli ve hasta vatandaşların temel ve zaruri ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla sürdürülen Ulusal Vefa Programı için bu yıl 5,1 milyar lira kaynak ayrıldığını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki 'Vefa Ekipleri', Ramazan ayında da yaşlı, engelli ve ağır kronik hastalığı bulunan vatandaşlara yardım etmeye devam ediyor. İftar sofralarının kurulmasından ev ve kişisel temizliğe kadar pek çok alanda destek veren Vefa Ekipleri, temel ihtiyaçlarını kendi başına karşılamakta güçlük çeken bireylerin toplumsal hayata katılımlarının artırılması amacıyla 2022 yılından bu yana Ulusal Vefa Programı'nı yürütüyor.



Program kapsamında öz bakımını yerine getiremeyen yaşlı, engelli ve ağır kronik hastalığı bulunan vatandaşlar düzenli aralıklarla evlerinde ziyaret edilerek, ihtiyaçları yerinde tespit edilip, gerekli destek sağlanıyor. Ramazan ayında da çalışmalarını sürdüren ekipler, talep olması halinde vatandaşların iftar yemeklerini hazırlıyor, ev temizliğini gerçekleştiriyor ve kişisel bakım süreçlerine destek oluyor.

HEDEF: 132 BİN KİŞİYE ULAŞMAK



Yaşlı, engelli ve hasta vatandaşların temel ve zaruri ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla sürdürülen Ulusal Vefa Programı için ise bu yıl 5,1 milyar lira kaynak ayrıldığı açıklandı. Söz konusu kaynağın ocak, şubat ve mart aylarını kapsayan ilk çeyrek ödemesi olan 1,3 milyar lira Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına aktarılmıştı. Geçen yıl yaklaşık 128 bin vatandaşın yararlandığı Ulusal Vefa Programı ile bu yıl 132 bin kişiye ulaşılmasının hedeflendiği belirtildi.