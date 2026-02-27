Ekonomide güven mesajı! Türkiye’nin kredi notu yükseldi

R&I raporunda, kredi notu artışında son dönemde uygulanan makroekonomik istikrar odaklı politikaların belirleyici rol oynadığı vurgulandı. Enflasyonu düşürmeyi hedefleyen sıkı para politikası ve mali disiplin odaklı uygulamaların, politika belirsizliklerini azaltarak ekonomide dengelenmeyi güçlendirdiği belirtildi. Raporda, ekonomik aktivitedeki kontrollü yavaşlamaya rağmen büyümenin sürdürülebilir seviyelerde devam edeceği öngörüldü ve Türkiye'nin güçlü demografik yapısı ile potansiyel büyüme kapasitesine dikkat çekildi.

Dış denge açısından, cari açığın belirgin biçimde daralması, sermaye girişlerindeki artış ve döviz rezervlerindeki miktar ile kompozisyon iyileşmeleri, Türkiye'nin dış kırılganlıklarını azaltan unsurlar olarak değerlendirildi.

Finansal istikrar açısından ise bankacılık sisteminin güçlü sermaye yapısı, yüksek karlılık ve düşük takipteki kredi oranları dikkat çekti. Kamu maliyesinde ise deprem harcamalarına rağmen mali konsolidasyonun sürdüğü, merkezi yönetim bütçe açığının milli gelire oranının gerilediği ve faiz dışı dengenin tekrar fazla vereceği öngörüldü. Genel yönetim borç stokunun milli gelire oranının benzer ülkelere kıyasla düşük olması da borç sürdürülebilirliği açısından önemli bir güvence olarak değerlendirildi.