Ekonomik Güven eşik değeri aştı! Bakan Şimşek duyurdu: Ekim 2023 sonrası en yüksek seviye

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, tüm sektörlerin değerlendirmelerini kapsayan Ekonomik Güven Endeksi'ndeki artışın önemine değindi. Endeksin 100,7 seviyesine çıkmasının, hem mevcut ekonomik duruma ilişkin olumlu algıyı hem de gelecek dönem beklentilerindeki iyileşmeyi net bir şekilde ortaya koyduğunu belirtti.

REEL KESİMDE 2023 SONRASI EN YÜKSEK SEVİYE

İmalat sanayi ve üretim dünyasındaki toparlanmaya dikkat çeken Şimşek, reel kesim güveninin 2023 yılı Ekim ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını ifade etti. Bakan, bu verinin imalat sanayi görünümündeki toparlanmanın güç kazandığının somut bir işareti olduğunu kaydetti.

"MAKROEKONOMİK TEMELLERİ SAĞLAMLAŞTIRIYORUZ"

Ekonomi programının kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade eden Bakan Şimşek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Uyguladığımız politikalarla öngörülebilirliği artırırken makroekonomik temelleri sağlamlaştırıyoruz."