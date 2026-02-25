Suriye’de yeni paraya geçiliyor: 42 trilyon lira yenilendi, iki sıfır atıldı

Suriye Merkez Bankası, ülkede yürütülen büyük para reformu kapsamında 42 trilyon Suriye lirasının yeni banknotlarla değiştirildiğini açıkladı. Para sistemini basitleştirmeyi amaçlayan bu hamleyle birlikte banknotlardan iki sıfır silindi.

Suriye Merkez Bankası Başkanı Abdulkadir Husrıyye, yıl başında başlatılan ulusal para birimini yenileme sürecine dair önemli rakamlar paylaştı. Süreç kapsamında şu ana kadar eski banknotların yaklaşık yüzde 35'inin (42 trilyon lira) değiştirildiği bildirildi. Bu adımın temel amacının nakit dolaşımını daha düzenli hale getirmek ve para sistemindeki karmaşayı gidermek olduğu belirtildi.

BANKNOTLARDAN İKİ SIFIR ATILDI

Merkez Bankası kararıyla eski banknotlardan iki sıfır çıkarıldı. Reform kapsamında 10, 25, 50, 100, 200 ve 500 Suriye lirası değerindeki yeni banknotlar piyasaya sürüldü.

Yetkililer, para birimindeki bu sadeleşmenin özellikle muhasebe işlemlerini büyük ölçüde kolaylaştıracağını ve uzun vadede ekonomik istikrarı destekleyeceğini ifade ediyor.

SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)

1. Suriye parasından kaç sıfır atıldı? Yeni düzenleme ile birlikte Suriye lirası banknotlarından iki sıfır atılarak sadeleştirme yapıldı.

2. Yeni banknotlar hangi değerlerde piyasaya sürüldü? Piyasaya sürülen yeni banknotlar 10, 25, 50, 100, 200 ve 500 Suriye lirası değerindedir.

3. Eski paraların ne kadarı değiştirildi? Ocak ayı başında başlayan değişim sürecinde şu ana kadar toplam eski banknotların yaklaşık yüzde 35'i (42 trilyon lira) yenileriyle değiştirildi.

4. Bu reformun amacı nedir? Ana hedef nakit dolaşımını kontrol altına almak, muhasebe süreçlerini basitleştirmek ve para sistemini modernize ederek ekonomik istikrarı desteklemektir.