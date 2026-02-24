Rekabet Kurulu’ndan bankalara soruşturma! İş Bankası ve Yapı Kredi de listede

Rekabet Kurulu, bazı bankalar ve finansal kuruluşların rekabeti ihlal edip etmediğini incelemek üzere soruşturma başlattığını duyurdu.

(Foto: AA)

İŞ BANKASI VE YAPI KREDİ DE LİSTEDE

İş Bankası ve Yapı Kredi Bankası, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla yaptıkları açıklamada, "Rekabet Kurulu, iş gücü piyasasında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesine aykırılık olup olmadığını tespit etmek amacıyla, bankamızın da dahil olduğu bazı bankalar, finansal kurumlar ve diğer şirketler hakkında soruşturma başlatmıştır" ifadelerine yer verdi.

(Foto: AA)

GEREKÇE: İHLAL...

Sabah'ta yer alan habere göre, açıklamada ayrıca soruşturmanın başlatılmasının ilgili kurumların 4054 sayılı Kanun'u ihlal ettiği veya ceza alacağı anlamına gelmediği vurgulandı ve konuya ilişkin önemli gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağı bildirildi.