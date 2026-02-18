İSKİ'den 20 bin liralık "yanlış fatura" skandalı: 6 yıl boyunca sayaç okumadan kestiler

İBB’ye bağlı İSKİ’de 6 yıllık dev fatura skandalı patlak verdi. Sarıyer-Beşiktaş şube müdürlüğüne bağlı bir bölgede sayaçların okunmadan "ortalama tüketim" üzerinden faturalandırıldığı, bir aboneye tam 20 bin lira borçlanıldığı ortaya çıktı. Şüphelerinde haklı çıkan ve "19 bin 900 TL alacağı" faturasına yansıtılan Sabah yazarı Yüksel Aytuğ "Bilanço korkunç" derken, parasını geri isteyen aboneye İSKİ’den şoke eden bir yanıt geldi: "Bizim veznede o kadar para ne arar?"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İSKİ, fahiş faturalarla vatandaşı zor durumda bırakmaya devam ediyor. Suya yapılan yüzde 94,5'e varan zamlar hafızalara kazınırken, kurum bu kez 6 yıl boyunca süren "yanlış fatura" skandalıyla gündem oldu. Sayaç okumak yerine ortalama bedel üzerinden kesilen faturalar, aboneleri binlerce lira zarara uğrattı.

6 YIL BOYUNCA YANLIŞ FATURA KESTİLER İSKİ'nin bir bölgede yaklaşık 6 yıl boyunca su tüketimini yanlış hesapladığı ve ortalama bedel üzerinden yüksek tutarlı faturalar kestiği ortaya çıktı. Son faturada ise abone hesabına yaklaşık 19 bin 900 lira "alacak" yansıtıldığı öğrenildi. İddiaya göre bölgede görevli personelin sayaç okuması yerine ortalama tüketim üzerinden işlem yaptığı öne sürüldü. Olayın mağdurlarından olan ve iddiayı gündeme getiren Sabah yazarı Yüksel Aytuğ, "Efendim, meğer 6 yıldır benden kat be kat fazla su parası alıyorlarmış. Yani şüphe ve itirazlarımda haklıymışım. Sadece benden de değil üstelik, sitemizdeki ve bölgedeki herkesten... Nedeni de gezici personelin saati okumak yerine benim ödediğim ortalama ücretten fatura kesmesiymiş! Yani zaten haksız olan o ücreti benden defalarca, aylarca hatta yıllarca çatır çatır almışlar, saatime bile bakmadan..." ifadelerini kullandı. "TARİHİ HAMAM İŞLETİYORUM SANIRSINIZ" Aytuğ, İSKİ skandalını köşesine şu ifadelerle taşıdı: Yıllardır evime gelen su faturasından şikayetçiydim. Siteye gelen ana giriş de dahil tüm su saatlerini kontrol ettirdim. Evdeki tüm musluklara sarfiyatı azaltmaya yönelik özel aparatlar taktım ama nafile. Sanırsınız Tarihi Çemberlitaş Hamamı'nı ben işletiyorum, öyle korkunç bir fatura geliyor.

Son faturayı görünce inanamayıp gözlerimi ovuşturdum. "Eksi 19 bin 900 lira" yazıyordu. Yani İSKİ bana yaklaşık 20 bin lira borçlanmıştı. Hem alacağımı tahsil etmek hem de gazeteci refleksiyle bu garip durumun sebebini öğrenmek için İSKİ Şube Müdürlüğü'nün yolunu tuttum. Efendim, meğer 6 yıldır benden kat be kat fazla su parası alıyorlarmış. Yani şüphe ve itirazlarımda haklıymışım. Sadece benden de değil üstelik, sitemizdeki ve bölgedeki herkesten... Nedeni de gezici personelin saati okumak yerine benim ödediğim ortalama ücretten fatura kesmesiymiş! Yani zaten haksız olan o ücreti benden defalarca, aylarca hatta yıllarca çatır çatır almışlar, saatime bile bakmadan... BİLANÇO KORKUNÇ Abone başına 20 bin liralık hesap hatası... Çarpın bunu 10 binlerle... Bilanço korkunç! Gelin de şimdi kesilen her faturanın "gerçekliğine" güvenin. "Peki bunun faizi ne olacak?" diye soracak oldum, karşılığında müstehzi gülümsemeler aldım, "Paranı kurtarmışsın işte daha ne istiyorsun?" der gibi... "İyi o zaman, paramı alayım bari, vezne ne tarafta?" diye sordum, yine güldüler: "Bizim veznede o kadar para ne arar?" diye... Bahsettiğim yer, Türkiye'nin en fazla su abonesine sahip Sarıyer-Beşiktaş Şube Müdürlüğü ama kasalarında 20 bin liraları yok. Zaten bu yönetim anlayışlarıyla bırakın paralarının olmasını, kasalarının yerinde duruyor olması bile büyük şans... Dilekçe yazıp, "paraları olduğunda" banka hesabıma göndermeleri için talimat verdim. Bu beceriksiz zihniyet bir de devletin bütçesini yönetmeye talip, öyle mi? Allah yazdıysa bozsun.